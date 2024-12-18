В среду, 18 декабря, в Украине идет 1029-й день войны с Россией.

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Последние новости

17:20 У Зеленского ответили на обвинения Орбана в игнорировании предложения о прекращении огня.

"Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны", - заявил советник президента Литвин.

16:43 Орбан обвинил Зеленского в игнорировании предложения о прекращении огня.

"Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или откажитесь. Это ваша ответственность", - написал премьер Венгрии.

16:19 Подоляк сомневается, что Запад направит миротворцев в Украину в ближайшее время.

"В ближайшей перспективе вряд ли. Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска - это хорошо, что они уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии", - сказал советник главы ОП.

Он считает, что наличие таких дискуссий означает, что некоторые силы в Европе, в частности Макрон и немецкая оппозиция, осознают будущие риски от РФ после завершения боевых действий в Украине. Но Подоляк сомневается, что Россия согласится на это.

"Россия не будет согласна без принуждения ни на один сценарий, который так или иначе ей не нравится", - сказал чиновник.

15:48 Минобороны РФ показало карту, куда могут достать западные дальнобойные ракеты, переданные ВСУ.

ATACMS, Storm Shadow и Scalp покрывают всю захваченную территорию Украины, крупные российские города Брянск, Воронеж, Курск, Белгород, Ростов и почти долетают до Краснодара.

Красным показана зона поражения дрона Tekever AR3, который также был передан Украине Британией и может летать на тысячу км.

15:42 Ростовские паблики сообщают о работе ПВО и взрывах в небе. Предварительно цель атаки - Таганрог и военный аэродром в Миллерово.

15:06 Россияне снова продвинулись Под Покровском, свидетельствует карта Deep State. В частности, есть продвижение по трассе с юга в Даченском.

Боец ВСУ с позывным Мучной сообщает, что россияне уже приступили к штурму Песчаного и вышли на его окрестности. Также они развивают наступление по флангам и атакуют Нововасилевку.

14:48 В декабре ВСУ получили более 50 тыс. беспилотников, сообщил министр обороны Умеров.

Если это цифра за 18 дней декабря, то получается около 2,7 тысяч БПЛА в день.

Россия при этом утверждает, что поставляет в свои войска больше беспилотников. Министр обороны РФ Белоусов позавчера заявлял, что Россия в сутки применяет по Украине более 3,5 тысяч дронов. А Путин говорил, что в войска ежедневно поступают "несколько тысяч" беспилотников.

13:32 Войскам РФ удалось прорваться около Зеленовки, потому что их колонна не встретила особого сопротивления, сообщает Deep State.

Захват Зеленовки приблизил РФ к трассе на Курахово, что угрожает окружением крупному району.

Сначала 15 декабря три российские БМП выдвинулись из Максимовки в направлении Зеленовки и, "не встретив серьезного сопротивления", зашли в Зеленовку, высадив там около 30 человек. Огонь по ним открыли уже на выходе оттуда.

А на следующий день один танк и три БМП выдвинулись из Максимовки в направлении Константинополя и по дороге высадили пару групп пехоты западнее Зеленовки. Информации об их ликвидации не поступало.

12:27 Снижение возраста мобилизации лишит Украину будущего, заявил омбудсмен Лубинец.

"Я к этому отношусь отрицательно. Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, то автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста – от 30 до 45 лет. Это наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать и, наверное, должны воевать", - заявил Лубинец.

11:51 Зеленский снова заявил, что Украина не может вернуть свои территории военным путем.

"Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируются россиянами. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - заявил президент в интервью Le Parisien.

На вопрос о готовности сесть за стол переговоров с Путиным он не стал исключать такой возможности. Но сказал, что сначала нужно разработать "мирный план".

"Важно не то, кто перед вами. Важно, в каком состоянии вы ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабом положении, но и не в сильном тоже. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем. Но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план, называйте как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам", - заявил Зеленский.

11:29 Одесские паблики пишут, что Приморском ТЦК несколько дней назад умер мужчина.

Опубликованы кадры из "отстойника", на которых видны лежащий без движения мужчина и медики возле него.

11:20 Сообщают о взрыве в Харькове.

11:11 Сырский подтвердил информацию источников "Страны" о том, что численность российской группировки войск в Украине постепенно увеличивается.

В интервью Le Monde главком сообщил, что в этом году в Украине находится на 100 тысяч российских военных больше, чем в прошлом году.

10:28 СБУ сообщает, что проводит "плановые контрразведывательные мероприятия" в правительственном квартале Киева.

"Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - говорится в сообщении.

Силовики ищут "запрещенные к обращению предметы" в офисах, многоэтажках, кафе и других зданиях, проверяют граждан и проводят досмотр автомобилей.

10:09 Россияне продвинулись к югу и северу от Курахово, развивая угрозу его окружения.

Карта Deep State свидетельствует, что россияне захватили Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, примерно в двух километрах от трассы на Курахово.

9:12 Украина и Россия продвинулись в районе Курского палцадрма ВСУ, свидетельствует карта Deep State.

Россияне продвинулись к югу от Суджи в районе Плехово. ВСУ же потеснили РФ с ее недавно захваченного плацдарма у границы в Сумской области. Он частично перешел в серую зону, то есть за него идут бои.

9:02 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 51 "Шахед" из 81.

8:48 Власти России официально подтвердили задержание подозреваемого, который разместил взрывчатку на самокате у подъезда генерала Кириллова в Москве. Кириллов, возглавляющий войска радиационной химической защиты, погиб на месте взрыва.

ФСБ заявляет, что задержанный - 29-летний гражданин Узбекистана. За убийство ему пообещали сто тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран. На допросе он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

Накануне убийства Кириллова узбек прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда, где проживал Кириллов. А для наблюдения арендовал автомобиль каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. Через неё следили за подъездом Кириллова, и когда он вышел, привели взрывчатку в действие. Заявляется, что это осуществляли уже дистанционно из Украины (город Днепр).

Украина своей причастности к убийству российского генерала не подтверждала.

8:16 В российском Минобороны заявили, что ночью ПВО уничтожила два украинских дрона над Белгородской областью и по одному – над Брянской и Курской областями.

7:59 Российские СМИ сообщают о задержании двух подозреваемых в убийстве генерала Кириллова в Москве. Сейчас с ними проводят следственные действия.