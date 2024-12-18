Специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России заявил, что убийство российского генерала Кириллова "не было разумным шагом" со стороны украинской власти.

Об этом Кит Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

"Я не думаю, что это событие действительно является шагом назад, но я скажу так: существуют правила ведения войны, и есть определенные вещи, которые просто не делают", - считает Келлог.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста Келлог сказал, что убийство Игоря Кириллова украинскими спецслужбами "не очень умный" шаг.

Позже появилась подробный синопсис ответа посланника на вопрос.

"Я не думаю, что это событие действительно является шагом назад, но я скажу так: существуют правила ведения войны, и есть определенные вещи, которые просто не делают. Например, обычно на поле боя не добивают раненых солдат, и некомбатантов тоже убивать не следует. Когда убиваете какого-то военного генерала, адмирала или другую крупную военную фигуру в их родном городе, вы словно расширяете (поле боя). Не думаю, что это умно. Понимаете, это просто не соответствует правилам ведения войны. Если вы генерал – тогда вы являетесь «законной целью» на поле боя. Подобное тому, что произошло, означает зайти слишком далеко, для такого вам придется нанять наемников. Не думаю, что это хорошая идея", – сказал Келлог.

Ранее сообщалось, что представитель Трампа в начале января летит в Киев, чтобы установить факты. Он посетит столицу Украины до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в рамках усилий по прекращению войны.

80-летний генерал-лейтенант в отставке не планирует посещать Москву во время своего турне.

Ожидается, что он проведет переговоры с украинским руководством в Киеве. Его команда сейчас также работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже.

По данным собеседников агентства, встречи будут нацелены на "установление фактов", а не на активные переговоры.