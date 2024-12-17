Соединенные Штаты не имеют отношения к теракту в Москве, в котором погиб российский генерал Игорь Кириллов.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"У меня нет оценок по поводу этого. Могу сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия", - сказал Миллер.

Напомним, сегодня в Москве от взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, а также его водитель. Взрывное устройство сработало на Рязанском проспекте.

Накануне СБУ заочно сообщила Кириллову о подозрении, обвинив его в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в СБУ писало, что Кириллова ликвидировала украинская спецслужба.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в связи с убийством последует "неминуемое возмездие" руководству Украины. Он призвал его уничтожить, назвав заказчиком убийства генерала Кириллова.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова могло быть следствием внутреннего противостояния.

Мы разбирались в отдельном материале, о чем говорит реакция в России на убийство генерала Кириллова и при чем тут мирные переговоры.