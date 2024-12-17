В российских телеграм-каналах и в целом в информационном поле заметны две тенденции относительно сегодняшнего убийства командующего войсками радиологической и химической защиты ВС РФ генерала Игоря Кириллова, которое, по данным СМИ, было организовано СБУ.



Первая, преобладающая – утверждения о том, что возмездие неотвратимо, Москва ответит на белый террор красным; пора отреагировать максимально жестко;, киевский режим устраивает террор в Москве только потому, что чувствует свою безнаказанность; о каких мирных переговорах с террористами может идти речь; убийство доказывает, что Россия должна вести войну до полной капитуляции "киевского режима", уничтожения "террористического гнезда" и отказа от заморозки конфликта, которую предлагает Дональд Трамп, а также вопросы, когда уже последуют многократно обещанные удары по центрам принятия решений, и т.п.



Вторая линия не столь заметна, но тоже присутствует. Ее сторонники трактуют убийство примерно в следующей логике: убийство - это провокация украинских властей и западной "партии войны" с целью подтолкнуть Россию к эскалации конфликта, чтобы сделать невозможным старт мирного процесса при Трампе и переложить за это вину на Москву, так как сам Киев прямо перечить Трампу не может.



Эти линии отражают пусть и не очень публичную, но важную дискуссию в российском обществе и элитах о том, как и на каких условиях России нужно закончить войну.



Несмотря на то, что официальная позиция Кремля неизменна – любые мирные соглашения по Украине должны базироваться на "стамбульских соглашениях" (нейтральный статус Украины) и июньских требованиях Владимира Путина (передача России всей территории четырех областей, снятие санкций и т.д.) - в реальности в Москве есть точка зрения (и она имеет немало сторонников в элитах РФ) о том, что и остановка войны по линии фронта с фиксацией территориальных завоеваний плюс нейтральный статус Украины (что, по прогнозам, может предложить Трамп) для РФ очень даже хороший вариант.



Сторонники этой точки зрения воспринимают нынешнюю войну в Украине как ловушку, куда попала РФ и которую враги России используют для ее ослабления и истощения. Они считают, что долгая война создает огромные риски и неизвестно, сколько еще может продержаться экономика в таких стрессовых условиях. Пока она держится неплохо, но у каждой системы есть предел прочности. И если из этой ловушки удастся выскользнуть в ближайшее время, да еще и с фиксацией контроля над завоеванными территориями и нейтрального статуса Украины, то это будут не просто приемлемые, а вполне почетные и даже победные для России условия мира.



Есть и другая точка зрения, которая совпадает с официальной (воюем до принятия Украиной и Западом условий Путина) либо даже жестче нее (воюем, пока не захватим Киев), потому что "победа близка и Украина вот-вот рухнет".

Но в конечном итоге все будет зависеть от позиции самого Путина. Популярность в обществе и элитах идеи скорейшего окончания войны, а также полный контроль Кремля над внутриполитической ситуацией позволяют президенту РФ принять без каких-либо тяжелых последствий для прочности своей власти решение об окончании войны в Украине по линии фронта, если такое предложение поступит от Украины и Запада.



Но какая в реальности позиция будет у Путина в таком случае, идут разные сигналы.



Также не очевидно, что Трамп вообще предложит РФ какие-либо компромиссные варианты скорейшего окончания войны, потому что украинские власти и влиятельная "партия войны" на Западе (в том числе и среди республиканцев) выступают против этого, тоже воспринимая войну как ловушку, куда попала РФ и из которой ее так просто выпускать нельзя. На Западе и в окружении Трампа есть и своя "партия мира", которая считает, что затягивание войны создает большие риски (экономические проблемы, угрозу ядерного конфликта) и для западных стран, не говоря уже об Украине. А потому ее нужно поскорее заканчивать.



Чем закончится борьба этих двух партий на Западе и в России, пока точно сказать нельзя. Тем более что до инаугурации Трампа остается больше месяца. И до этого момента может произойти еще немало попыток взорвать ситуацию.