Убийство в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова могло быть следствием внутреннего противостояния.

Об этом в эфире Ютуб-канала The Breakfast Show заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк прямо не стал отрицать причастность Украины к подрыву, но сказал, что Киев использует другие методы, в частности, юридическое преследование.

"В версии субъективной Захаровой (представителя МИД РФ Марии Захаровой - Ред.) же прозвучало, что он был большим разоблачители агентов-отравителей. Соответственно, возможно, это внутренняя разборка. Зашёл туда, куда не нужно, выяснил то, что не нужно, сказал где-то то, что не нужно и так далее", - объяснил Подоляк.

Между тем по данным агентства Reuters, убийство Кириллова организовала Служба безопасности Украины. За день до убийства она объявила ему подозрение.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в связи с убийством последует "неминуемое возмездие" руководству Украины.