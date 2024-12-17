Анализируем итоги 1028-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Войска РФ взяли Анновку, ликвидировав "мешок" к югу от Курахово, за который шли бои последние недели. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Напомним, российские паблики, а также украинские военные сообщали о потере Анновки и ликвидации "мешка" ещё несколько дней назад.

Западнее россияне, как видно по карте Deep State, ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь.

С выходом на трассу в окружении может оказаться вся группировка ВСУ около Курахово.

Севернее россияне снова продвинулись под Покровском, где накануне контратаковали ВСУ. Указана потеря территорий в Шевченко и южнее Песчаного, откуда на выходных шла украинская контратака.

Военный с позывным "Мучной" пишет, что также россияне продвинулись южнее Лисовки и пытаются зайти в Даченское.

Напомним, украинские военные и блогеры писали, что контратака ВСУ под Покровском провалилась и завершилась серьезными потерями.

Западные СМИ пишут о сложном положении ВСУ в Курской области. По данным The Economist, их там ждет "мрачное Рождество".

Россияне усиливают давление, и у них "огромное преимущество почти во всем — в численности, артиллерии, технике. Они эффективно чередуют механизированные атаки с пехотными. Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала", - пишет издание со ссылкой на майора ВСУ Ивана Бакарева.

По его словам, проблемы начались, когда в конце сентября элитные подразделения ВСУ были заменены менее опытными. Теперь россияне пытаются окружить основные силы украинцев, атакуя с восточного и западного флангов. "Все подразделения в Курской области перешли к обороне", — говорит Бакарев.

Зеленский тем не менее "решительно настроен удержать район как разменную карту", поэтому "украинцы держатся, хотя условия на поверхности (и под землей) становятся все тяжелее".

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы", — говорит Руслан Мокрицкий, сержант 95-й десантно-штурмовой бригады. Россияне могут сбросить до 40 планирующих бомб на одну позицию за несколько часов. "Под Курском смерть всегда рядом; она практически держит тебя за руку".

Издание также публикует карту украинского присутствия в Курской области. По ней видно, какую территорию смогла отбить назад Россия (красный и розовый цвета).

Российские паблики заявляют, что армия РФ постепенно продвигается сейчас сразу по нескольким направлениям в Курской области.

О том, что российские войска усилили свои наступательные действия заявил сегодня и главком ВСУ Сырский.

Все больше свидетельств того, что в Курской области начали воевать солдаты из Северной Кореи. Появились первые кадры с их вероятным присутствием на передовой, а также в госпитале.

Убийство генерала Кириллова

Сегодня утром в Москве погиб командующий войск химической и радиацонной защиты Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант был убит с помощью взрывчатки, которую, по версии следствия, прикрепили к самокату возле подъезда, где жил Кириллов. Взрыв раздался, когда командующий и его помощник выходили из подъезда. Оба погиблим на месте. Момент взрыва при этом снимала видеокамера, установленная в автомобиле по соседству. Позже запись всплыла в украинских медиа.

За сутки до смерти СБУ объявила Кириллову подозрение в применении по Украине химического оружия, запрещенного конвенциями. Затем ряд украинских и западных СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что СБУ и стоит за этим убийством.

Официально спецслужба этого не опровергала и не комментировала. При этом советник главы Офиса президента Подоляк допустил, что имели место "внутренние разборки". Однако в это верится с большим трудом - учитывая такое "совпадение" как объявление Кириллову подозрения меньше чем за сутки до его убийства.

В России открыли дело по статье "теракт". А зампред российского совбеза Медведев пригрозил после этого ударами по украинскому руководству вплоть до "уничтожения военно-политического руководства Украины".

Этот генерал - достаточно крупная российская фигура, широко известная на международном уровне. Он был главным спикером РФ по теме американских биолабораторий в Украине. Кроме того, Кириллов обвинял Украину в применении химического оружия на фронте и в изготовлении "грязной бомбы".

В 2022 году он заявлял, что США используют биолаборатории в Украине, чтобы изучать вирусы, передающиеся через комаров. Он заявлял, что в Киеве изучают способы инфицирования комаров различными видами лихорадок для создания искусственно вызванных эпидемий. Украина и США отрицали эти и другие обвинения РФ касательно биологических опытов.

Британцев он обвинял в "провокации" с отравление российского перебежчика Скрипаля. К слову, Лондон в начале октября ввел против генерала санкции - как и СБУ , вменяя ему применение химоружия в Украине.

Впрочем, Игорь Кириллов еще с 2022 года и сам обвинял ВСУ в использовании токсичных веществ на фронте. И заявлял о готовящихся "провокациях" с использованием боевых отравляющих веществ.

В августе этого года генерал заявлял, что Украина изготовила "грязную бомбу" - оружие предназначенное для распространения радиации на определенной территории. Ранее о якобы готовности Киева применить такую бомбу заявляли и другие российские представители (например, Шойгу). Украина разработку "грязной бомбы" отрицала.

Кириллов также обвинял ВСУ в использовании западного химоружия - дымовых снарядов - в Судже Курской области.

При этом нельзя сказать, что этот российский военачальник имел какое-то весомое влияние на войну в Украине. И его ликвидация скорее всего имеет другие цели, нежели "вендетту". И здесь обращают на себя внимание два факта.

Первый - демонстративность, с которой Украина "засветила" в произошедшем роль СБУ. Второй - похожие покушения, которых за последнее время стало больше. На прошлой неделе в Подмосковье застрелили конструктора крылатых ракет Шатского, а также пытались взорвать конструктора "Искандеров" Девятова. Также недавно в Донецке подорвали машину начальника Еленовской колони Евсюкова, который также погиб.

То есть резко увеличилось число покушений, за которыми, наиболее вероятно, стоит Украина (официально своей причастности Киев не подтверждал).

В этой связи в российском инфополе заметны два тренда относительно убийства.

Первый, преобладающий – "возмездие неотвратимо", "ответим на белый террор красным террором", "пора уже дать максимально жесткий ответ", "когда уже наконец-то будут удары по центрам принятия решений", "киевский режим устраивает террор в Москве только потому, что чувствует свою безнаказанность", "о каких мирных переговорах с этими террористами может вообще идти речь", "это доказывает, что России должна вести войну до полной капитуляции киевского режима, что уничтожить это "террористическое гнездо" и не соглашаться на заморозку, которую предлагает Трамп" и т.д.

Вторая линия не столь заметна, но тоже присутствует. Она трактует убийство примерно так: "это провокация украинских властей и западной "партии войны" с целью подтолкнуть Россию к эскалации конфликта, чтоб сделать невозможным старт мирного процесса при Трампе и переложить за это вину на Москву, так как сам Киев прямо перечить Трампу не может".

Эти линии отражают пусть и не сильно публичную, но важную дискуссию в российском обществе и элитах о том, как и на каких условиях России нужно закончить войну.

Несмотря на то, что официальная позиция Кремля неизменна – любые мирные соглашения по Украине должны базироваться на "стамбульских соглашениях" (нейтральный статус Украины) и июньских требованиях Путина (передача России всей территории четырех областей, снятие санкций и т.д.), в реальности в Москве есть точка зрения (и она имеет немало сторонников в элитах РФ) о том, что и остановка войны по линии фронта (с фиксацией территориальных завоеваний) плюс нейтральный статус Украины (что, по прогнозам, может предложить Трамп) очень даже хороший вариант для РФ.

Сторонники этой точки зрения воспринимают нынешнюю войну в Украине как ловушку, в которую попала РФ и которую враги России используют для ее ослабления и истощения. Они считают, что долгая война создает огромные риски и неизвестно сколько еще может продержаться экономика в таких стрессовых условиях. Пока она держится неплохо, но у каждой системы есть предел прочности. И если из этой ловушки удастся выскользнуть в ближайшее время, да еще и с фиксацией контроля над завоеванными территориями и нейтрального статуса Украины, то это будут не просто приемлемые, а вполне почетные и даже победные для России условия мира.

Есть и другая точка зрения, которая совпадает с официальной (воюем до принятия Украиной и Западом условий Путина) либо даже жестче нее (воюем, пока Киев не захватим). Потому что "победа близка и Украина вот-вот рухнет".

Но, в конечном итоге, все будет зависеть от позиции самого Путина. Популярность в обществе и в элитах идеи скорейшего окончания войны, а также полный контроль Кремля над внутриполитической ситуацией, позволяет президенту РФ принять без каких-либо тяжелых последствий для прочности своей власти решение по окончанию войны в Украине по линии фронта, если такое предложение поступит от Украины и Запада.

Но какая в реальности позиция будет у Путина в таком случае – идут разные сигналы.

Также не факт, что Трамп вообще предложит РФ какие-либо компромиссные варианты скорейшего окончания войны. Потому что украинские власти и влиятельная "партия войны" на Западе (влиятельная, в том числе, и среди республиканцев) выступают против этого, также воспринимая войну как ловушку, в которую попала РФ и из которой ее так просто выпускать нельзя. На Западе и в окружении Трампа есть и своя "партия мира", которая считает, что затягивание войны создает большие риски (экономические проблемы, угроза ядерного конфликта) и для западных стран, не говоря уже об Украине. А потому ее нужно поскорее заканчивать.

Чем закончится борьба этих двух партий и на Западе, и в России, пока точно сказать нельзя. Тем более, что до инаугурации Трампа остается больше месяца. И до этого момента может произойти еще немало попыток "взорвать" ситуацию.

Новые заявления Трампа

Вчера вечером республиканец сделал несколько новых знаковых заявлений по Украине.

Он повторил свою позицию по необходимости скорейшего заключения мира в Украине из-за большого числа жертв и разрушений. И заявил, что уже "усердно работает" над прекращением конфликта, достигнув "небольшого прогресса".

По словам Трампа, он хочет вступить в переговоры с Путиным и Зеленским. И уже получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования. При этом республиканец заявил, что Зеленский и Путин должны готовиться к заключению соглашения по завершению войны.

На вопрос, должна ли Украина уступить Россию часть своей территории, Трамп ответил, что скажет об после своей первой встречи с лидерами Украины и России. Однако добавил, что "там (на захваченных РФ территориях - Ред.) нет ни одного здания и люди не вернутся туда". По словам избранного президента США, на восстановление разрушенных украинских городов может уйти 100 лет.

Характерно прозвучала у Трампа одна деталь, связанная с украинским президентом. На вопрос, приглашал ли он Зеленского на инаугурацию, избранный президент США ответил: "Нет. Но если он хотел бы приехать, я бы его принял. Я его не приглашал".

То есть, судя по тону ответа, Трамп до сих пор не приглашает Зеленского на инаугурацию. И готов его принять, только если украинский президент попросится сам. Это достаточно показательный момент с точки зрения личностного отношения Трампа к украинскому руководству и заявлений последнего о том, что у них с республиканцем хорошие отношения.

То есть, пока Трамп и дальше продолжает подтверждать свой курс на остановку войны. И не делает заявлений в духе других западных лидеров, которые обвиняют Россию в агрессии и поддерживают Украину.

То, что отношения Трампа с Банковой нельзя назвать особо теплыми, заметно и по заявлениям из Украины. Киев всячески дает понять, что против переговоров. По крайней мере на данном этапе и на условиях, которые предлагает Трамп (остановить войну по линии фронта).

"Реальные переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не останется ресурсов продолжать войну, поэтому впереди невероятно большая работа", - заявил сегодня глава Офиса президента Ермак на заседании Конгресса местных и региональных властей во Львове.

Его советник Подоляк тоже сегодня заявил, что "нет возможности вести переговоры", поскольку "позиции сторон абсолютно несопоставимы". По его словам, Киев готов обсуждать сейчас лишь вопросы гарантий безопасности на основе соблюдения территориальной целостности Украины (то есть - вновь тема границ 1991 года).

"О чем переговоры? О международном праве - пожалуйста. О неприкосновенности территорий - пожалуйста. О гарантиях безопасности, например, коллективной архитектуре безопасности Украины как члена Альянса - пожалуйста. Или другие форматы гарантий безопасности, чтобы четко обезопасить территорию не только Украины, а вообще стран восточной группы от возможной экспансии РФ на 3-4-м этапе - пожалуйста", - заявил Подоляк.

Кроме того, сегодня Зеленский открыто отверг любое посредничество премьера Венгрии Орбана - наиболее близкого к Трампу человека в Европе.

"Премьер Орбан хочет как-то так... Не выйдет, я его не пущу и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США, мы сильная страна, мы это показали на поле боя. У кого-то в Европе есть такой пример современный? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", - заявил президент на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей во Львове.

Показательно, что все это звучит сразу после совета Трампа Зеленскому готовиться к заключению мира. И новых заявлений избранного президента США о необходимости остановки войны.

То есть посыл из Украины идет довольно четкий - Киев остается на прежних позициях, по которым войну следует оканчивать из "сильной позиции". То есть сперва нужно переломить нынешнюю тенденцию на фронте, где наступает РФ. Учитывая, что неизвестно когда это произойдет и произойдет ли вообще, переговоры украинское руководство видит в неком отдаленном будущем.

Однако все эти маневры украинские власти могут совершать до тех пор, пока у власти в США находится нынешняя американская администрация. Когда президентом станет Трамп и если он, к тому времени, останется все на той же позиции скорейшего завершения войны и на это же будет согласен Путин, то Киеву будет крайне трудно проводить прежнюю линию. Тем более, что, в таком случае, и многие европейские страны, такие как Германия и Италия, например, также наверняка поддержат прекращения огня.

Поэтому, повторимся, ключевое значение для дальнейшего хода событий будут иметь решения Вашингтона после инаугурации Трампа.

Скандал в 211-й бригаде

Вчера разразился крупный скандал в 211-й бригаде Сил поддержки ВСУ, дислоцированной в Тернополе. СМИ сообщили, что командование бригады поощряет пытки, телесные наказания, денежные поборы. Об этом журналистам и волонтерам рассказали военные, которые самовольно покинули эту часть.

Один из солдат рассказал, что его избили и привязали к деревянному кресту.

Сумма взятки за нефиксацию офицером нарушения составляла 5-20 тыс. гривен. В то время как официальный штраф за употребление алкоголя или наркотиков на службе во время военного положения - 17-34 тысяч гривен. Также за неуплату взятки военным угрожали переводом "на мясо" в пехоту.

Чаще всего подчиненных избивал командир одного из взводов в первом батальоне Владислав Пастух - сын начштаба и крестник комбрига Побережнюка. Именно он позирует на фото, где "провинившийся" военный привязан к кресту.

Также журналисты обнаружили среди командования бригады множество других родственников Побережнюка.

Сообщается, что после резонанса этой истории внутри бригады Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть, а его отец выплатил средства пострадавшим военным, написавшим рапорты. Однако расследование издевательств над солатами правоохранителями начато не было.

Хотя были видеодоказательства крайне жестоких пыток.

После выхода этого сюжета СМИ главком Сырский отстранил руководство бригады на время расследования. А правоохранители начали открывать дела по разным нарушениям, которые "внезапно" обнаружились в 211-й - от строительства дома для комбрига Побережнюка до превышения власти как им, так и другими командирами. Включая неуставные отношения.

Правда, в Раде заявили, что факты на руководство бригады у правоохранительных органов были ещё в сентябре. Но реагировать на беспредел они стали только после того, как эти факты были преданы огласке.

Как говорят опрошенные «Страной» военные, поборы со стороны командиров - распространенное явление в ВСУ.

«Почти во всех подразделениях есть система штрафов за «косяки» по службе. За сон на посту, за потерянное имущество, за пьянку или наркоту. Деньги идут в карман командиру. Дороже всего стоит пьянка или употребление наркотиков – до половины зарплаты», - рассказал сержант Константин.

Как говорят военные, есть и другие виды поборов.

«Командиры подразделений вымогают и воруют деньги подчиненных через так называемые «общие кассы». Во всех подразделениях со всех бойцов каждый месяц собирают на «общак». Считается, что это неофициальная касса подразделения, якобы на эти деньги покупается то, чем не снабжают от Минобороны – микроволновки в блиндажи, материалы для утепления помещений, топливо для генераторов и так далее. Держит общак командир подразделения. Такие кассы существуют в подразделениях всех уровней. В тыловых частях ежемесячный взнос от тысячи до полутора тысяч, чем ближе к фронту, тем выше зарплаты, соответственно, выше взносы в «общак». Однако отчетностей никаких нет, командир волен потратить кассу как ему вздумается, для проформы часто покупается какая-то мелочь, но большая часть собранных сумм как правило, идет в карман командиру. Если солдат высказывает недовольство, на него тут же находится управа. В боевых частях это отправка на передовую, потом командир может «забыть» заменить неугодного солдата с позиций. В тыловых частях «недовольных» лишают по надуманным предлогам «увала» - увольнительных, «забывают» об отпуске. Также могут даже оштрафовать за придуманные нарушения службы. А совсем неугодным могут даже подбросить в рюкзак наркоту или спиртное, затем вызвав ВСП. Далее взносы распределяются по пирамиде вверх – командиры взводов обязаны сдавать долю командирам рот, те в свою очередь, сдают комбатам, и так далее до комбригов», - рассказал капитан ВСУ Виктор.

Третья масштабная схема хищений касается отступных за увольнения, отпуска, неотправку на передовую.

«За каждую увольнительную, отпуск нужно платить – от 500 гривен за «увал», до 3 – 5 тысяч за отпуск. Иначе о них командир «забудет». Во многих боевых частях другая проблема - если человек не хочет ехать по БР (боевому распоряжению) на передовую, он может откупиться, в разных частях это стоит от 10 до 20 тысяч гривен», - рассказывает сержант ВСУ Дмитрий.