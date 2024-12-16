Контратака украинских сил под Покровском Донецкой области провалилась, ВСУ понесли потери.

Об этом сообщают украинский военный и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Наша наступающая атака на Шевченко немного провалилась. Противник смог удержать ключевые позиции, с которых и будет происходить атака в ближайшие дни", - написал военный с позывным Мучной.

Он добавил, что теперь к новому наступлению из Шевченко готовятся уже россияне, которые накапливают резервы.

А Мосийчук сообщает о потерях украинской стороны. По его данным, в результате контрнаступления Сил обороны элитная бригада Национальной гвардии попала в "мешок", и "сейчас уже более половины бригады не существует".

Он заявил, что командование отправило бригаду "на мясо" - люди наступали "без должной поддержки (авиационной, артиллерийской)". Даже в таких условиях бригаде удалось отбить Песчаное, однако в Шевченко "произошла настоящая катастрофа" и подразделение "попало в огневой мешок".

Напомним, вчера российские военные телеграм-каналы писали о контратаке украинских войск под Покровском в направлении захваченного ранее россиянами села Шевченко.

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Накануне украинские и российские военные телеграм-каналы сообщили, что войска РФ снова прорвались в поселок Новый Комар под Великой Новоселкой в Донецкой области. Это село имеет важное значение, потому что перекрывает дорогу на север от Великой Новосёлки, которая окажется в полуокружении, если Новый Комар будет захвачен. Также, по словам украинских военных, в Курахово россияне полностью заняли район высотных домов, однако в Генштабе ВСУ отрицали эту информацию.

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