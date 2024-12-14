Россияне улучшили тактическое положение в районе Пушкиного, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко на Покровском направлении.

Об этом сообщает ОТГВ "Хортица".

В течение суток армия РФ пыталась улучшить тактическое положение в районе Благодатного, западнее Дальнего и в районе Елизаветовки, но безуспешно.

В то же время противник проводил штурмовые действия в районе юго-западнее Сторожевого, юго-западнее населенного пункта Сухие Ялы, южнее Константинопольского и юго-западнее населенного пункта Веселый Гай.

В результате огневого поражения разрушены укрепления на отдельных позициях, что сделало невозможным их дальнейшее удержание, отмечают в ОТГВ "Хортица".

"Вследствие изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко. Сейчас подразделениями наших войск проводятся меры по восстановлению тактического положения", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Deep State, российские войска захватили пять населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки.

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