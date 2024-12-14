В субботу, 14 декабря, в Украине идет 1025-й день войны с Россией.

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Последние новости 14 декабря

09:28 Тревога по всей Украине. Зафиксирован взлет МиГ-31К (потенциальный носитель "Кинжалов").

09:20 Украина за ночь сбила 58 из 132 беспилотников, сообщают ВСУ.

Заявляется, что ещё более 70 "локационно потеряны".

08:59 Российские войска захватили пять населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

В "мешке" к югу от Курахово они взяли Весёлый Гай, Елизаветовку и Романовку. При этом паблик не подтверждает потери Анновки, о чем писали россияне и некоторые украинские военные.

То есть, по версии DS, "мешок" под Курахово ещё не захвачен Россией.

Россияне в этом же районе продвинулись в районе Константинопольского и Сухих Ялов, приблизившись к трассе на Курахово, до которой осталось пять километров.

К югу от Покровска захвачены Новотроицкое и Пушкино. Расстояние до южных окраин города сократилось до полутора километров.

Потенциально опасная ситуация сложилась под Великой Новосёлкой. Там россияне с юга подвинулись к трассе, которая ведёт в город со стороны Запорожской области. До этой дороги осталось чуть более полутора километров.

Перерезание обеих дорог будет означать оперативное окружение Великой Новосёлки.

08:27 Институт изучения войны (ISW) высказал предположение, почему Россия возобновила удары по энергетике Украины.

Во-первых, считают эксперты, Москва враг хочет смягчить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России.

Во-вторых, предполагают аналитики, Москва так пытается заставить западные страны принять решение об использовании Украиной западного оружия и будущих мирных переговоров в пользу России.

08:10 ВС РФ захватили населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.