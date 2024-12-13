В руководстве ВСУ заявили об отсутствии проблем с фортификациями. Военные жалуются, что окопов нет
У ВСУ нет проблем с фортификационными сооружениями ни на одном направлении.
Такое заявление на пресс-конференции сделал заместитель начальника управления инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ Владимир Гусар.
"Сейчас проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет", - сказал Гусар.
На это военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что в прифронтовой Константиновке нет ни одного окопа.
"Направление Константиновки: перед городом просто пересыпали артериальные дороги кучами глины, которые больше помогут врагу, когда они будут достигать этих точек FPV, в городе нет ни одного окопа, за городом бобры х@й дрочили", – написал Бунятов.
Ранее он утверждал, что за Покровском Донецкой области в направлении Днепра нет мощных укреплений.
Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
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