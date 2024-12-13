У ВСУ нет проблем с фортификационными сооружениями ни на одном направлении.

Такое заявление на пресс-конференции сделал заместитель начальника управления инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ Владимир Гусар.

"Сейчас проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет", - сказал Гусар.

На это военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что в прифронтовой Константиновке нет ни одного окопа.

"Направление Константиновки: перед городом просто пересыпали артериальные дороги кучами глины, которые больше помогут врагу, когда они будут достигать этих точек FPV, в городе нет ни одного окопа, за городом бобры х@й дрочили", – написал Бунятов.

Ранее он утверждал, что за Покровском Донецкой области в направлении Днепра нет мощных укреплений.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военные сообщили, что в Покровск начали заходить ДРГ. ВСУ оказались в оперативном окружении в районе Анновки, что южнее Курахово, свидетельствует карта Deep State. В Торецке россияне наступают западнее шахты "Центральная".

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