"И муха не еб@ась". Украинский военный заявил, что за Покровском на пути к Днепру нет мощных укреплений
Украинские военные заявляют, что за Покровском Донецкой области в направлении Днепра нет мощных укреплений.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил боец батальона "Айдар" Станислав Бунятов и опубликовал снимок.
"За Покровском, в сторону Павлограда, линия обороны за три месяца не сдвинулась даже с места. Единственное, что там сделали, это накопали в пяти лесополосах по 50 метров окопов с бойницами, сугубо для видимости, вглубь лесополос и муха не еб@ась. Как видно на фото, доски для перекрытия просто валяются на бруствере", – пишет военный.
Бунятов также добавил, что путь в Днепропетровскую область защищён "одним противотанковым рвом посреди поля, в 100 км от Покровска, и тысячей "зубов дракона".
Ранее появилось видео, как в прифронтовом Мирнограде обнаружили свалку из "зубов дракона".
Мирноград расположен на Покровском направлении, где российские войска продвигаются высокими темпами уже несколько месяцев.
Также мы публиковали слова украинского военного, который зявил о непригодности построенных линий укреплений.
"Честно говоря, делают на от@@бись – просто отмывание денег. Делается некачественно и непрофессионально с точки зрения тактики", – сказал служащий ВСУ Андрей Бабичев.