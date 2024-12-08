Украинские военные заявляют, что за Покровском Донецкой области в направлении Днепра нет мощных укреплений.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил боец батальона "Айдар" Станислав Бунятов и опубликовал снимок.

"За Покровском, в сторону Павлограда, линия обороны за три месяца не сдвинулась даже с места. Единственное, что там сделали, это накопали в пяти лесополосах по 50 метров окопов с бойницами, сугубо для видимости, вглубь лесополос и муха не еб@ась. Как видно на фото, доски для перекрытия просто валяются на бруствере", – пишет военный.

Бунятов также добавил, что путь в Днепропетровскую область защищён "одним противотанковым рвом посреди поля, в 100 км от Покровска, и тысячей "зубов дракона".

Ранее появилось видео, как в прифронтовом Мирнограде обнаружили свалку из "зубов дракона".

Мирноград расположен на Покровском направлении, где российские войска продвигаются высокими темпами уже несколько месяцев.

Также мы публиковали слова украинского военного, который зявил о непригодности построенных линий укреплений.

"Честно говоря, делают на от@@бись – просто отмывание денег. Делается некачественно и непрофессионально с точки зрения тактики", – сказал служащий ВСУ Андрей Бабичев.