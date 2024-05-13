Служащий ВСУ Андрей Бабичев критикует фортификационные сооружения, построенные под Павлоградом в Днепропетровской области.

Видео с его заявлениями распространилось в украинских телеграм-каналах.

Военный говорит, что вырытые траншеи уже осыпались, места для огневых позиций не замаскировали, для построенных блиндажей была выбрана недостаточная глубина, а окопы вырыли посреди полей, вместо того, чтобы проложить их в лесопосадках.

"Честно говоря, делают на от@@бись – просто отмывание денег. Делается некачественно и непрофессионально с точки зрения тактики", – говорит военный.

По его словам, с укреплениями такая же ситуация в Днепре, Запорожье и других городах. Бабичев призывает сосредоточиться в строительстве линий обороны на более приближённых к фронту населённых пунктах Донбасса.

Ранее Безуглая заявила, что западнее захваченной Авдеевки не было оборонительных укреплений.

"У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году полномасштабного вторжения рф и на одиннадцатом - войны. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", – написала нардеп в соцсетях.

Также в интервью AP украинские военные заявили о недостаточном строительстве укреплений.

Пять командиров в Авдеевке и Часове Яре рассказали, что без хорошо подготовленных позиций они не могут закрепиться на незнакомой местности и обороняться, не понеся огромных потерь.