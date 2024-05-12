Ситуация с неготовностью фортификационных сооружений для ВСУ, о чем, в частности, заявил украинский военный Денис Ярославский, показывает одно важное отличие между украинской и российской госсистемами, которое во время войны приобретает критическое значение.

В конце апреля в РФ вспыхнул громкий скандал в связи с арестом отвечавшего за строительство заместителя министра обороны Тимура Иванова по обвинению в коррупции. СМИ пестрели подробностями дела, публиковали видео его роскошной "дворянской усадьбы" в Тверской области. И в принципе мало кто сомневался в том, что Иванов действительно замешан в коррупции.

Однако при всем при этом российское Министерство обороны смогло построить огромные линии хорошо оборудованных укреплений, которые остановили украинское наступление в прошлом году.

Именно после этого в Украине многие задались вопросом, почему аналогичные линии обороны не были построены для ВСУ. Власти тут же выделили миллиарды гривен на строительство, периодически появляются видеоотчеты о том, как готовят рубежи. Но также постоянно звучат и заявления о том, что на многих участках фортификации существуют только на бумаге, а в реальности деньги разворованы.

Воровали ли российские чиновники на строительстве линий обороны для армии РФ? Наверняка. Но и результат показали: фортификации построены. Причем на хорошем уровне, что признают и в Украине.

Главная проблема украинской госсистемы не коррупция, а неэффективность, которая выражается в крайне слабой системе контроля за реализацией решений, а также в целом в отсутствии ориентации на конкретный результат. И решению этой проблемы стоит уделять даже больше внимания, чем борьбе с коррупцией. Нужен результат. А сколько на него уйдёт денег из бюджета - это во время войны уже второй вопрос.

Между тем в сети появилось ещё одно видео из Волчанска, к которому подошла российская армия.

Журналист сообщил, что люди массово уезжают, а город постоянно обстреливается.

Второе видео публикуют российские телеграм-каналы. Как утверждается, это видео из соседнего с Волчанском села Гатище, о захвате которого сегодня объявило Минобороны РФ. Украина захват села не подтверждала.

Ранее агентство AP публиковало заявления украинских военных, которые говорили, что тыловых оборонительных линий практически не существует.

Между тем, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, ситуация в Харьковской области в последние дни "существенно обострилась". В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.