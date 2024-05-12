Украинский военный Денис Ярославский заявляет, что главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области является отсутствие систем фортификации.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство или умышленный саботаж! Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже дают расклад, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство", - пишет Ярославский.

Также он сообщает о тяжелой ситуации в Волчанске.

"Враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают", - говорит военный.

О тяжелой ситуации в городе говорят и полицейские (на видео) - много разрушений, людей почти не осталось.

Также в связи с информацией о неготовности фортификационных сооружений в Харьковской области, в местных пабликах начался жесткий накат на главу ОВА Олега Синегубова.

Пишут, что он покинул Харьков.

Официальных комментариев по этому поводу не было.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Харьковской области в последние дни "существенно обострилась". В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

Ранее украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне полностью захватили шесть приграничных сел в Харьковской области и вышли к окрестностям Волчанска.