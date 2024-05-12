Россияне полностью захватили шесть приграничных сел в Харьковской области - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Также в несколько других сел они уже вошли и пытаются закрепиться, выйдя, среди прочего, к окрестностям Волчанска.

Об этом пишет украинский военный паблик Deep State, который публикует обновленную карту боевых действий на севере области.

Телеграм-канал указывает два направления российского наступления. Первое - на Липцы. В этом районе войска РФ закрепляются в селах Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Зеленое.

"Продолжаются бои за Глубокое, которое является последним населенным пунктом перед основной задачей в том районе для россиян – занять Липцы", - пишет паблик.

Второе направление - на Волчанск. В этой стороне захвачены Плетеневка и Огурцово, идут попытки закрепиться в селах Гатище, Старица и Бугроватка.

Также российские войска подошли к северным окрестностям Волчанска, пытаются закрепиться там.

"Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться, насыщаться и продолжать движение. На поддержке работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ. Силы обороны пытаются остановить врага, наносят поражение", - пишет паблик.

Deep State указывает, что если не наладить коммуникацию между подразделениями ВСУ, то РФ "будет иметь еще больший успех, что приведет к очень негативным последствиям".

При этом официально потеря сел не подтверждалась.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении российские войска совершили 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка.

Отметим, что в сводке ГШУ не указано, что эти атаки были отражены (как это было указано для других направлений фронта).

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ локализовали россиян в "серой зоне" Харьковской области и она не расширяется.

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