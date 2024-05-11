Украинская армия отошла с некоторых позиций в Харьковской области.

Об этом сообщили в подразделении "Острые картузы" отряда "Омега" Нацгвардии Украины.

"Продолжаются тяжелые бои в Харьковской области. Из-за большого давления россиян нашим защитникам пришлось отойти с некоторых позиций. В четырнадцать часов начались бои за населенный пункт Глубокое, имеющее стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают. Ночь будет очень сложная", - говорится в телеграм-канале подразделения.

Анализируя информацию "картузов", военный паблик Deep State пишет, что российская пехотная колонна двигается южнее села Мороховец (из чего следует, что село окружено либо захвачено).

Также телеграм-канал зафиксировал российскую технику в южной части села Огурцово.

"Дроны Сил обороны фиксируют технику противника в деревне, что свидетельствует о продвижении врага", - пишет Deep State.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области идут бои в районе приграничных сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеновка.

А перед этим спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ локализовали россиян в "серой зоне" Харьковской области и она не расширяется.