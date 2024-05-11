Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 11 мая, в котором рассказал о ситуации на фронте.

Зеленский заявил, что в Харьковской области идут бои в районе приграничных сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеновка.

По словам президента, там уже вторые сутки идут "контрударные действия".

В Донецкой области "крайне сложно" на Покровском направлении, в районе Семеновки и Нетайлово, где ежесуточно более 30 боестолкновений, сообщил Зеленский.

Возвращаясь к ситуации в Харьковской области, президент упомянул, что туда вводят новые силы, в том числе усиливают артиллерию.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ локализовали россиян в "серой зоне" Харьковской области и она не расширяется.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. РФ начала наступление под Харьковом, попытка прорыва произошла при поддержке бронетехники. В районе Волчанска и близлежащих населенных пунктов начали массово эвакуировать население.

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