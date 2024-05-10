Анализируем итоги 807-го дня войны в Украине.

Наступление РФ в Харьковской области

Сегодня с утра украинские военные начали сообщать об атаках россиян в районе Волчанска Харьковской области - у российско-украинской границы к северо-востоку от Харькова.

Это подтвердил президент Зеленский. Он заявил, что ВСУ ждали этого и сдерживают россиян. Но отметил, что пока неизвестно, какие резервы готова РФ там бросить в бой.

В Минобороны Украины уточнили, что российский штурм границы начался в 5 утра и продолжается. Попытка прорыва произошла при поддержке бронетехники. Накануне с ночи усилились удары по переднему краю обороны ВСУ.

Украина перебросила резервы, наступление РФ сдерживается, добавило ведомство.

При этом изначально власти стали заявлять, что Харькову ничего не угрожает. "Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", - сообщил губернатор Олег Синегубов.

В СНБО заявили о том же.

"Ресурсы у врага есть к обострению в приграничье, о чем ранее говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", - написал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

При этом в районе самого Волчанска и близлежащих населенных пунктов начали массово эвакуировать население, сообщили в местной администрации.

Иными словами, если суммировать позицию властей, ситуация на харьковском пограничье в целом под контролем ВСУ.

Украинские военные паблики и журналисты дают другую информацию.

"Можно заявлять об отражении всех атак, коверкать информацию, но ответственные лица, которые должны были реагировать на это с первых звоночков, сейчас думают, что же с этим делать", - заявляет Deep State.

По данным телеграм-канала, наступление началось ночью на двух участках: в направлении непосредственно Харькова, в селах Стрелка-Красное-Пыльная-Борисовка, а также в сторону Волчанска. "Враг заранее предпринимал попытки насыщения личным составом в селах, в частности, в селе Пыльная", - добавил паблик.

По его данным "враг уже некоторое время свободно находился в селе, как у себя дома и командование на местах странным образом подавало информацию о ситуации в населенном пункте, которой, в частности, пользовалось высшее военно-политическое руководство".

"Результат закономерен – враг накопил свои силы и начал продвигаться как в соседние села, так и на юг", - говорится в анализе DS.

Паблик делает вывод, что пока наступательные действия РФ имеют отвлекающий характер и ограничены в своих механизированных возможностях.

При этом в посадках на территории РФ содержатся дополнительные силы, которые могут быть применены в случае обвала фронта на одном из участков, как это было, например, в Очеретино.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник из Украины заявило, что россияне продвинулись на километр в районе Волчанска. По мнению источника, цель россиян - создать 10-километровую буферную зону на приграничной территории Украины.

Главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в свою очередь, что армия РФ захватила четыре приграничных населенных села - Стрелечье, Красное, Пыльная и Борисовка. Также небольшое продвижение есть на втором направлении удара - в районе Волчанска.

Общая площадь захваченной территории более 30 квадратных километров. Российские войска атаковали силами до 4-5 батальонов пехоты.

"Этот район под границей давно уже был фактически серой зоной, линия обороны там не была развернута, и поэтому противнику удалось без особых препятствий создать плацдарм шириной до 10 км и глубиной до 5 км на территории Украины. Это - примерно до 40 км от Харькова", - пишет Бутусов.

Он заявляет, что это "большой вопрос", "почему врагу удалось так быстро силами пехоты захватить такую значительную территорию", ведь данная атака не стала внезапной для украинского командования.

"О наступлении говорили много месяцев и подготовиться, чтобы пехота не шла маршем, было достаточно времени", - отмечает журналист.

В частности, "неэффективной" была организация обороны в районе Стрелечья. Там российские войска пытаются продвигаться дальше. На остальных участках их остановили, но ожидается усиление атак.

"Если их не остановить и не нанести больших потерь, они начнут захватывать другие участки вдоль границы, чтобы сначала отодвинуть фронт от границы с РФ, а дальше использовать этот фронт как возможный плацдарм для наступления более значительными силами", - пишет Бутусов.

Судя по его словам, российские атаки смогли сформировать выступ к северу от Харькова и к востоку от погранперехода Гоптовка.

Волчанск находится сильно восточнее. Правда, как утверждают россияне, им удалось захватить населенный пункт Гатище к западу от Волчанска.

Украина официально никаких территориальных потерь не подтверждала. Харьковский губернатор Синегубов заявил, что все атаки отбиты, а "потери территории не допущено". По его словам, в приграничных районах продолжаются боевые действия.

На уточняющий вопрос, прорвали ли россияне границу, губернатор сказал, что вся прифронтовая территория фактически является "серой зоной". "Враг может заезжать на определенную территорию техникой, дальше идут бои и враг там уничтожается", - заявил Синегубов.

Говоря в целом о цели российских атак на северной границе, у россиян может быть три разные стратегии.



1. Попытка захватить Харьков.



Если такой сценарий армия РФ действительно хочет реализовать, то основные события должны разворачиваться на стыке Харьковской и Сумской областей. Потому что главная задача россиян будет заключаться в попытке отрезать Харьков от логистики с запада. То есть, перерезать трассу Киев-Харьков (на карте выделена красной линией) и потом, развивая наступление, повернуть на восток и выйти к Харькову с юга, беря город в полукольцо.

Параллельно может наноситься удар и через Волчанск в направлении Чугуева с целью отрезать Харьков от основных сил ВСУ, которые находятся восточнее на линии фронта в районе Купянска. Конечная цель – взять Харьков в окружение.



Но для этого РФ необходимо будет задействовать очень крупные силы, наличие которых на северной границе Украины ВСУ и украинские власти (согласно их заявлениям) до сих пор не замечали. Ну или россияне смогли скопить там огромную группировку незаметно для Украины и западных разведок.

Пока мы не видим атак России северо-западнее Харькова, нынешние бои идут севернее и северо-восточнее.



2. Создание "санитарного коридора".



Более локальная задача с целью отодвинуть линию фронта от приграничных российских регионов и уменьшить число их обстрелов. И, одновременно, придвинуть линию фронта к Харькову, чтоб парализовать жизнь города, превратив его в прифронтовой.



Конечная цель - занять приграничную зону в Харьковской и Сумской областях и удерживать ее, сковывая крупные силы ВСУ. Для этой операции россиянам потребуется меньше сил, чем для действий, описанных в первом пункте. Однако также немало – десятки тысяч солдат. При этом, если сопротивление ВСУ окажется слабее ожидаемого и фронт рухнет как под Очеретино, то россияне могут попытаться реализовать и более масштабные цели в плане наступления на Харьков.



3. Обманный маневр.

Третья стратегия – нынешнее приграничное обострение это обманный маневр россиян с целью побудить командование ВСУ перебросить на север крупные резервы. После чего армия РФ нанесет главный удар совсем в другом месте.

Пока рано делать выводы, какую именно стратегию действий реализует РФ. Это может стать ясно после нескольких дней или даже недель боев.

Военные перспективы

Говоря о вероятности захвата Харькова, командир 92-й отдельной механизированной бригады Федосенко заявил в интервью The Economist, что у РФ на этом направлении накапливается 50-тысячная группировка.

Также, по его мнению, вероятность того, что РФ захватит всю территорию Донецкой области, равна 70%.

Если это произойдет, если ВСУ не остановят их при наступлении на Константиновку и Дружковку, то россияне "через несколько недель" будут в Днепре, Харькове и Кривом Роге. Здесь ключевой вопрос - удержание Часова Яра.

По его словам, от солдат до генералов все знают, что Украине не хватает ресурсов, чтобы вернуться к границам 1991 года, добавил Федосенко.

В интервью тому же изданию командующий Сухопутными войсками Павлюк дал прогноз, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. По его словам, американская помощь только начинает достигать фронта, поэтому РФ бросает в бой всю имеющуюся боеготовую технику.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - говорит генерал. При этом он заявляет, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях.

При этом Павлюк сообщил, что Украина готовит десять новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Часть этих новых сил будет задействована для защиты Киева, от захвата которого, по словам Павлюка, РФ не отказалась.

Тем не менее, считает генерал, Россия продолжит сосредоточивать внимание на Луганской и Донецкой областях. На данном этапе "Россия проверяет устойчивость наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление".

Американский "Институт изучения войны" полагает, что армия РФ еще какое-то время продолжит поддерживать текущий высокий темп атак, но затем ее возможности снизятся.

За последний месяц армия РФ заметно увеличила частоту наземных атак на востоке Украины. Количество российских атак увеличилось на 17% с марта по апрель. Что, вероятно, "отражает текущие условия боевых действий и намерение российского военного командования добиться успехов до прибытия западной военной помощи на передовую".

США поэтому торопятся с доставкой этой помощи - и сегодня объявят о новом пакете на 400 миллионов долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Будет передано оружие с американских складов. В частности, ракеты к ЗРК Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, бронемашины MRAP, противотанковые системы Javelin и боеприпасы.

Тем не менее, на Западе витают опасения, что это может не помочь. К началу 2025 года США и Украина могут оказаться на пороге поражения, пишет The Wall Street Journal.

Если же при этом выборы выиграет Дональд Трамп, то это не обязательно приведет к окончанию войны, считает издание. "Страх прослыть неудачником" может привести его не к миру с Путиным, а к выбору между двумя "военными" сценариями. По первому, противостояние может просто продолжаться, как и сейчас. По второму, США могут быть вовлечены в войну гораздо глубже.

"Реагируя на ситуацию на поле боя, Трамп может изменить расчеты США и предоставить Украине системы вооружений, которые администрация Байдена не хотела разрешать. Он может позволить Киеву использовать поставленное США оружие на российской территории", - предполагает газета.

Напомним, сам Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине "за 24 часа". СМИ пишут, что этого он попытается добиться предложив Украине и России остановить войну по линии фронта, побудив две страны к взаимным уступкам.

Но такой вариант The Wall Street Journal не анализирует.

Мобилизация

Украина может мобилизовать 10-20 тыс. заключённых по законопроекту, который приняла вчера Верховная Рада - но "точно не больше", сообщил министр юстиции Малюська.

"Вопрос в подходах. Я говорю — цифры совершенно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария численность будет разная", — отметил Малюська. И добавил, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.

"Страна" вчера уже писала, что сидящих в тюрьмах осужденных в Украине мало - всего 28 тысяч человек. Из них нужно вычесть женщин, тех, кто не подходит по статьям УК, по возрасту, по здоровью. В итоге, в лучшем случае, останутся примерно около 10-15 тысяч человек, годных к мобилизации. А возможно, и меньше.

Но в целом расчеты Малюськи примерно совпадают с теми, о которых говорила "Страна". Но это если этих людей будут забирать в армию "добровольно-принудительно" - то есть, оказывая на них давление, чтобы они подписали контракт.

В противном случае подавляющее большинство арестантов откажется от службы, поскольку опасаются, что их будут отправлять в "мясные штурмы" - слухи об этом активно курсируют на зонах. Детальнее об этом мы рассказывали здесь.

Украинцев, которые на свободе, ждут свои проблемы. С 18 мая проверять военный билет у мужчин от 18 до 60 лет смогут не только сотрудники ТЦК, но и полиции. Причем полицейские будут иметь доступ и к базе данных "Оберег", чтобы видеть вручена ли человеку повестка. В случае выявленных нарушений правил воинского учета полицейские могут доставить человека в ТЦК.

Такая норма заложена в закон об усилении мобилизации, сообщает "Судебно-юридическая газета".

По ней мужчины 18-60 лет будут обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию ТЦК, полицейского и пограничника. Вместе с военным билетом могут потребовать показать удостоверение личности.

Данные могут сверить с реестром военнообязанных "Оберег", откуда узнать, стоит ли человек на учете, выписывали ли ему повестку, где он зарегистрирован и работает.

В случае выявления нарушений правил военного учета и мобилизации полиция может доставить человека в ТЦК.

Судя по всему, из опасения получить эти и другие санкции от государства, многие пошли в военкоматы обновлять свои военно-учетные данные. Очереди перед ТЦК состоят, как заявил нардеп Роман Костенко, из мужчин, которые либо не подлежат мобилизации по возрасту или болезни, либо имеют право на отсрочку.

"Страна" побывала в трех киевских ТЦК, где в последние дни можно было наблюдать большие очереди людей.

Сейчас обстановка изменилась. В Печерском и Днепровском ТЦК очередей вообще нет. На территорию пропускают по предъявлению паспорта. А вот возле Деснянского ТЦК большие очереди сохраняются. На сегодняшний день в очереди 130 человек.

По словам мужчин, ждать приходится по несколько дней, за сутки в ТЦК пропускают около 30 человек.

"Работают с понедельника по пятницу до 15:00. Иногда ТЦК работает дольше, но конкретного графика нет. Во время воздушных тревог перестают работать",- говорит один из собеседников "Страны".

По словам мужчины, тех, кто приходит по повестке, принимают без очереди.

"Я здесь уже третий день стою. Если пропускаешь свою очередь, тебя вычеркивают из списка и ты должен заново становиться в очередь", - сказал мужчина.

Разнопланово развивается ситуация на границах с нелегальным выездом за границу.

На днях стало известно о том, что поляки выдают обратно Украине в порядке реадмиссии тех, кто незаконно пересек границу.

Западное управление Госпогранслужбы Украины сообщает, что поляки выдали военнообязанного, который переплыл Западный Буг и нелегально пересек польскую границу.

Полиция составила на него админпротокол, а представитель ТЦК вручил военнообязанному повестку.

Также сообщается, что аналогичное "двойное наказание" настигло 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее попытался таким же способом попасть в Польшу.

А вот Румыния мужчин Украине обратно не выдает. Как сообщает Радио Свободы со ссылкой на данные румынской полиции за все время войны 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста незаконно сбежали в Румынию.

В 2023 году поток нелегалов уменьшился, а с начала 2024 опять вырос. Большинство попросили защиты у Румынии, заявив, что не хотят воевать. 19 человек при этом погибли: 11 в Тисе, остальные в горах. 108 были спасены румынами.

О том, что не будет выдавать мужчин Украине заявила и Венгрия.