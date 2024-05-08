В Украине скоро могут появиться отряды ВСУ, состоящие из заключенных – сегодня Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных граждан. После подписания президентом он вступит в силу.

"Страна" разобралась в основных нормах нового законопроекта и выяснила, как к нему относятся сами заключенные, дадут ли добро на мобилизацию смотрящие за зонами, а также что думают о перспективе получить солдат-заключенных офицеры ВСУ.

Как будут забирать в армию заключенных

Тема мобилизации заключенных начала обсуждаться в Украине сразу после начала полномасштабной войны.

Тогда Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, касающихся порядка отмены меры пресечения для прохождения военной службы.

Но тот закон затронул лишь тех, кто пребывал в статусе подследственных. В 2022 году этим правом воспользовались много военных, сидевших в СИЗО по подозрению в совершении преступлений. Например, из батальона "Торнадо" и других добробатов.

Освобождение из СИЗО и приостановка расследования уголовных дел стали довольно распространенной практикой.

СМИ писали, что с февраля 2022 года было остановлено по причине мобилизации расследование в рамках 11 тысяч уголовных дел.

Освобождение же заключенных в исправительных колониях в обмен на службу в армии стали активно обсуждать в начале прошлого года на фоне массовой вербовки зеков в российских тюрьмах для участия в войне против Украины. В РФ таким образом были завербованы десятки тысяч человек. Их масштабно использовали в ЧВК "Вагнер", а потом в отрядах минобороны РФ "Шторм Z" для штурмовых действий с учетом того, что общественный резонанс от их потерь гораздо меньше, чем от гибели обычных мобилиованных.

Эту практику в Украине многие сочли вполне эффективной и призвали перенять – мол, нечего зекам по тюрьмам прохлаждаться, пусть Родину защищают. Но до практической реализации дело дошло только в начале этого года, когда проблема с пополнением украинской армии новобранцами стала предельно очевидна.

В апреле Рада приняла в первом чтении законопроект, по которому осужденные получат возможность мобилизоваться в ВСУ и получить за это условно-досрочное освобождение (УДО). А сегодня за него проголосовали и во втором чтении.

Какие именно изменения в него были внесены при итоговом голосовании, пока точно неизвестно, так как нет текста документа. Но вряд ли они касаются принципиальных моментов.

Законопроект касается только осужденных (то есть не тех, кто сидит в СИЗО как подозреваемые). Но не всех.

Не будут иметь возможности мобилизоваться осужденные за преступления против основ национальной безопасности, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.

При этом получить УДО и мобилизоваться смогут осужденные за умышленное убийство. Но с оговоркой: те, кто умышленно убил двух и более человек, не подпадают под действие закона. Правда, перед вторым чтением раздавались призывы запретить идти в армию всем осужденным за убийства, а также осужденным по коррупционным статьям. Но попали ли эти поправки в итоговый законопроект, пока неизвестно.

В законопроекте перечислены еще несколько критериев, по которым определят, могут ли осужденные идти в армию.

Во-первых, рассчитывать на УДО по добровольной мобилизации могут осужденные от 18 до 57 лет. В законопроекте отдельно говорится об этом ограничении: желающему на момент подачи заявления должно оставаться не менее трех лет до предельного призывного возраста - 60 лет.

Во-вторых, добровольцы из числа заключенных будут обязаны еще пройти военно-врачебную комиссию, по итогам которой определят их пригодность к службе. И многие ее пройти не смогут, даже если врачи постараются закрыть глаза на общее физическое состояние. Так как условия пребывания в украинских тюрьмах далеки от санаторных, со здоровьем у заключенных далеко не все в порядке. И в армию точно не будут брать, например, людей с открытой формой туберкулеза.

В-третьих, доброволец из заключенных должен получить добро в письменном виде от командира части, где ему предстоит служить.

Интересно, что по законопроекту процедура мобилизации заключенных не предусматривает буквального, в полном смысле, освобождения. После прохождения ВВК и поступления согласия от командира части получившего по новому закону условно-досрочное освобождение заключенного под конвоем отправят в ТЦК. А затем тоже под конвоем перевезут в воинскую часть, где ему предстоит служить. Но не в обычную.

Согласно законопроекту, бывшие заключенные будут служить в неких специализированных частях ВСУ, командиры которых, кроме непосредственных боевых задач, будут осуществлять административный надзор за подчиненными. Что будут представлять собой спецчасти, законопроект не расшифровывает.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что бывших заключенных будут использовать в неких аналогах стройбатов для рытья окопов и возведения фортификаций.

Однако источники "Страны" в ВСУ говорят о других планах на бывших заключенных.

"Учитывая острый недостаток личного состава в боевых частях на "нуле", специализированные части скорее всего будут использоваться на самых тяжелых участках на передовой. Будут создаваться штурмовые спецотряды. По крайней мере, пока планы именно такие. Однако, как показывает опыт российской армии, заключенные могут эффективно воевать только в условиях не просто жесточайшей, а штрафной дисциплины. А это подразумевает, скажем так, отступление от норм украинских законов при применении мер принуждения в случае необходимости. Потому что если обычный солдат уходит в СЗЧ (самовольное оставление части – Ред.), его еще как-то можно потом держать в повиновении и использовать на тыловых работах, как это сейчас, в основном, и делается. А если в СЗЧ, да еще и с оружием, уйдут уголовники, то это уже готовая банда и угроза для населения, да и для самих командиров", - сказал "Стране" один из офицеров.

Также по новому законопроекту военные из числа бывших заключенных будут заключать контракты до конца военного положения. Кроме этого, служащим спецчастей не положены отпуска.

Предусмотрели законодатели и вероятность дезертирства. За уклонение от воинской службы положено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

Отдельным пунктом в новом законопроекта отмечены те, кто освобожден от отбывания срока в местах лишения свободы с испытательным сроком – по пробации. Они также могут быть мобилизованы в ВСУ. Но служить "пробационники" тоже будут лишь в специализированных воинских частях и с теми же ограничениями, как у мобилизовавшихся заключенных.

Это очень важный момент, но на нем мы остановимся подробнее чуть ниже.

Пока же расскажем, как к идее мобилизации относятся сами заключенные и офицеры ВСУ.

Хотят ли заключенные воевать

Министр юстиции Малюська заявлял, что готовых записаться в ВСУ в колониях много тысяч.

Однако опрос "Страны" в колониях показал, что ситуация не столь однозначна.

Начнем, как говорится, с базы: будет ли "прогон" от авторитетных украинских воров с разрешением заключенным записываться в ВСУ? В России вербовке зеков предшествовало послание тюрьмам от вора Шакро Молодого, который разрешил заключенным идти на фронт.

Источник в украинском криминалитете в комментарии "Стране" спрогнозировал, что прогона от авторитетов не будет. Но и прямого запрета на мобилизацию воры объявлять не станут.

"Украина не Россия. В РФ криминалитет находится под жестким контролем ФСБ. В Украине другая ситуация. Огромное влияние на украинские тюрьмы сейчас у вора Леры Сумского (Сергея Лысенко – Ред.). Он считается смотрящим по всем колониям, кроме красных. По "людским" (воровским – Ред.) понятиям, вор не может сотрудничать с властью и давать "прогоны" с согласием на мобилизацию. Но есть и другая сторона медали. Лера сейчас находится в Турции, иногда заезжает в Украину и продолжает контактировать с зонами. Если он займет отрицательную позицию по новому законопроекту, то рано или поздно получит ответку от власти, будут проблемы. Поэтому Лера Сумской скорее всего просто промолчит, займет позицию нейтралитета к тем, кто воспользуется возможностью откинуться через армию", - пояснил источник "Страны" в криминальных кругах.

Сами заключенные в общении со "Страной" высказались в основном негативно по поводу нового законопроекта.

"Не горю желанием идти воевать, чтобы ни предлагали. Мне осталось сидеть полтора года. Уйти воевать без возможности демобилизации, на неопределенный срок? Это значит купить билет в никуда. Какой смысл менять один срок на другой, еще и с большой вероятностью стать трупом? Тем более, скорее всего, бывших зека в ВСУ беречь явно не будут, наша участь - стать мясом на фронте. Поэтому нет", - сказал "Стране" Кирилл В., отбывающий срок за кражу.

"На воле мужики прячутся от ТЦК. А тут я уже спрятан, надежно, как в сейфе. Я похож на идиота, чтобы добровольно идти умирать? Лучше сидеть, но живым, чем лежать мертвым", - сказал 43-летний Владислав, отбывающий срок за грабеж.

Но некоторые опрошенные заключенные рассматривают для себя возможность отправиться в армию.

"Пойду в ВСУ, надоело сидеть. Не всех же убивают на фронте, шанс выжить есть у многих. Подам заявление обязательно. Тем более, я служил срочную службу в армии. Имею определенную подготовку и желание воевать за мою страну. Плюс к этому 100 тысяч гривен для меня неплохая зарплата", - заявил 30-летний Игорь Г., сидящий по статье за незаконное приобретение и сбыт наркотиков.

"Обсуждали уже этот закон. Мало кто горит желанием идти воевать. Но кое-кто из нашего лагеря, возможно, воспользуется такой возможностью откинуться. Такие говорят, что в армии можно договориться за деньги, чтобы не отправляли на "ноль". То есть надеются отпетлять от фронта, дав взятки командирам", - рассказал Богдан О., отбывающий срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

"Показатели можно будет обеспечить только принудительно"

Опрошенные нами сотрудники пенитенциарной системы считают, что зоны в любом случае не дадут большого числа новобранцев для ВСУ. Можно говорить лишь о нескольких тысячах, но и то если только набор будет осуществляться в "добровольно-принудительном порядке".

В первую очередь они указывают, что на зонах сейчас сидят немного людей. По официальным данным – около 28 тысяч. Из них нужно вычесть женщин, тех, кто не подходит по статьям УК, по возрасту, по здоровью.

"В итоге в лучшем случае останутся примерно около 10-15 тысяч человек, годных к мобилизации. А возможно, и меньше. Из них добровольно пойдет немного народа. Хотя бы потому, что значительный контингент - это те, кому сидеть осталось год-два и меньше. Им нет смысла заключать контракт с армией на неизвестное время. Показатели можно увеличить только одним способом: если сверху спустят разнарядку по количеству заключенных, которых нужно отправить в армию. В любой колонии есть возможности включить проблемы для зеков. И тогда, наверное, можно будет набрать тысяч 5 или даже чуть больше. Но вопрос в мотивации таких бойцов: как они воевать тогда будут?", - сказал "Стране" сотрудник пенитенциарной службы.

Но, по его мнению, есть перспективы мобилизации среди тех, кто отбывает срок по пробации. Таковых, по официальным данным, по состоянию на 1 марта 2024 года 53 071 человек. Количество мужчин призывного возраста из этого числа неизвестно. Но даже если они составляют половину, то это уже более 27 тысяч.

"Понятно, что у них нет такой мотивации, как у заключенных, идти в армию, чтобы получить освобождение. Поэтому там, скорее всего, будет исключительно принудительная мобилизация. Причем массовая. Ведь это люди, которые все находятся на учете. Их местонахождение известно. И им практически невозможно будет отпетлять от службы. Поэтому из этой категории могут забрать в армию многих - тех, кто подходит по здоровью или не сможет откупиться", - говорит сотрудник пенитенциарной службы.