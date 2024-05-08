Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, разрешающий некоторым категориям заключенных вступить в ВСУ. Речь идет о нетяжких статьях.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

"Осужденные за тяжкие: умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие; за преступления против основ национальной безопасности не будут мобилизованы", - уточняет нардеп Гончаренко.

Как пишет нардеп Ярослав Железняк добавляет, что "риски по антикоррупции (в частности по топ-коррупционерам), которые отмечал антикоррупционный комитет, убрали только частично".

Данный законопроект позволяет заключенным по нетяжким статьям по желанию заключить контракт с ВСУ и получить за это условно-досрочное освобождение.

При этом согласие на прием заключенных должен будет дать командир подразделения.

Ранее глава Минюста предложил мобилизовывать осужденных за убийство, при этом всех осужденных отправлять сразу во фронтовую зону.

Также известно, что осужденные могут служить не только на должностях рядовых, но сержантов и офицеров, заявила народный депутат Елена Шуляк.

Также с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.

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