Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 11 августа. За проголосовали 336 депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Депутаты утвердили законопроекты №11234 и №11235, внесенные на днях президентом Владимиром Зеленским.

Это уже одиннадцатое продление с начала полномасштабной войны.

Напомним, что с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.

"Страна" подробно рассказывала об основных положениях законопроекта. Одна из важнейших его норм - установление сроков для обновления своих данных в ТЦК и наказание за неисполнение этого требования.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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