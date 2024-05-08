Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизацию в Украине до 11 августа
Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 11 августа. За проголосовали 336 депутатов.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Депутаты утвердили законопроекты №11234 и №11235, внесенные на днях президентом Владимиром Зеленским.
Это уже одиннадцатое продление с начала полномасштабной войны.
Напомним, что с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.
"Страна" подробно рассказывала об основных положениях законопроекта. Одна из важнейших его норм - установление сроков для обновления своих данных в ТЦК и наказание за неисполнение этого требования.
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