В понедельник, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно документам, предлагается продлить военное положение и мобилизацию с 14 мая еще на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года.

Напомним, Украина подала в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения европейской Конвенции о защите прав и свобод человека.

В заявлении говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть ограничены. В том числе и право на свободные выборы.

Также с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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