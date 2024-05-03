В Минобороны Украины определили чиновников, которые сохранят отсрочку от мобилизации
В Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации сохранят бронь от призыва в армию 100% чиновников категории А (руководители госорганов и органов местного самоуправления). Также будут иметь право на бронь половина чиновников категорий Б и В.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
"Сейчас будут забронированы государственные служащие категории А - это председатели поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления", - сказал Лазуткин.
Категории Б (главы департаментов и подразделений) и В (остальные чиновники) будут бронироваться на 50%.
По его словам, также отсрочку будут иметь судьи, сотрудники Нацполиции, Нацгвардии.
Ранее Национальное агентство по вопросам госслужбы сообщало, что из 160 тысяч украинских чиновников мобилизованы на службу в Вооружённые силы Украины лишь 2,5%.
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