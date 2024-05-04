В Минобразования фактически подтвердили, что идея ввести для студентов и аспирантов промежуточный экзамен придумана для сокращения числа тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.

Напомним, власти планируют в ближайшее время провести квалификационный экзамен, не сдав который, можно попасть под отчисление (а значит, и под мобилизацию, поскольку теряется отсрочка).

Замминистра Михаил Винницкий подтвердил в Facebook, что такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году. Их этот экзамен по знанию украинского и иностранного языков ждет "в ближайшее время".

Это вызвало вопросы у комментаторов. Они пишут, что через 2-3 года обучения аспиранты уже входят в процесс защиты диссертаций, но теперь вынуждены будут отвлекаться на новый экзамен.

На это Винницкий ответил, что сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, "не составит проблем".

Также он фактически подтвердил, что суть нововведения - отсеять мужчин-аспирантов в возрасте 25 лет и старше.

"К сожалению, далеко не все наши аспиранты (особенно в возрасте 25+ мужчины-контрактники) настолько добросовестные. Если лицо пришло в аспирантуру по другим причинам (получить отсрочку от мобилизации - Ред.), у него могут возникнуть сложности. Сейчас в стране проблема: аспирантура стала способом избегания определенных обязанностей... Нужно эту ситуацию исправлять", - добавил Винницкий.

Тем временем на сайте Кабмина уже появилась петиция с требованием не вводить этот экзамен.

Отметим, что отчисление студента или аспиранта из вуза грозит ему потерей отсрочки от мобилизации.

Примечательно, что сдавать этот единый экзамен, согласно всё тому же документу, не должны иностранцы, лица без гражданства и военнослужащие.

Ранее мы писали, что Министерство образования Украины ужесточило правила поступления в аспирантуру.