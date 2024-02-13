Образовательный комитет Верховной Рады принял решение подать в законопроект об ужесточении мобилизации правку о возвращении аспирантам-контрактникам отсрочки от призыва на военную службу.

Об этом сообщает народный депутат Роман Грищук.

Теперь правку должен рассмотреть профильный комитет по вопросам нацобороны.

Накануне петиция на сайте президента о том, что аспирантам-контрактникам необходима отсрочка от мобилизации, набрала необходимые 25 тысяч голосов, и теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

"Страна" подробно рассказывала о текущей редакции резонансного законопроекта об усилении мобилизации, принятом в первом чтении.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал три положения этого законопроекта, над изменением которых ко второму чтению уже начали работать депутаты. Это норма о блокировании личных счетов граждан, положения насчет людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают, а также о мобилизации аспирантов.

Между тем война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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