Верховная Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За проголосовало 237 депутатов.

Это открывает возможность уже на этой неделе рассмотреть законопроект на комитете и вынести на первое чтение, отмечает нардеп.

Замглавы Рады Александр Корниенко говорил, что с "высокой долей вероятности" так и произойдет. А вот когда состоится второе чтение, он спрогнозировать не смог. Также он признал, что у депутатов есть множество вопросов к текущей редакции законопроекта. В частности, он упомянул "электронные повестки", отсрочку для людей с инвалидностью и аспирантов.

Напомним, антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации "несущим коррупционные риски".

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