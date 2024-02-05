Принятие правительственного законопроекта о мобилизации может парализовать экономику Украины.

Об этом заявляет Европейская бизнес ассоциация.

"Бизнес убежден, что ключевой задачей должно быть создание действительно работающих норм, сбалансированных, которые можно выполнить и которые не парализуют работу части страны. Собственно, поэтому, по убеждению Европейской Бизнес Ассоциации, вышеупомянутый законопроект и нельзя принимать, а нужно еще раз сознательно подойти к его доработке – чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики", - говорится в заявлении.

Бизнес беспокоят нормы, в частности, об электронных повестках и наложении ограничений на уклонистов в судебном порядке.

Упоминается, что ТЦК стали проверять водителей фур на границе, из-за чего возросли очереди, а с бронью сотрудников возникают большие сложности.

Также у бизнеса "накопилось немало вопросов к работе экономики страны", которые он хотел бы обсудить с правительством.

Ранее мы публиковали мнение банкиров, что ограничения банковских операций уклонистов могут привести к банковскому кризису.

Также мы писали о том, что как хотят ужесточить мобилизацию.