В Украине осуществляется преследование журналистов и давление на бизнес.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

По его словам, на Западе осведомлены о том, что в Украине происходит "преследование независимых журналистов, угрозы, прослушивание и вмешательство в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть", а также знают об аресте главы Concorde Capital Игоря Мазепы.

"В последнее время всё больше бизнесменов жалуются на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или и отдать его полностью. Не соглашаешься - уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти" "российский след", - написал Кличко.

"Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС? Осознаёт ли власть всю опасность момента?.. Такие процессы в Украине точно не приближают нашу Победу и европейское будущее", - пишет Кличко.

Ранее Кличко заявил, что Украина во время войны встала на путь авторитаризма.

Мы также сообщали, что киевский мэр обвинил центральную власть в "манипуляции и дискредитации" руководства столицы.