Мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии изданию Bild о "безумном дефиците" боеприпасов и нехватке людей в ВСУ.

Об этом сообщает Bild в телеграме.

Кличко рассказал, что наблюдается огромный дефицит боеприпасов на передовой.

"Уже несколько месяцев наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов. Боеприпасы — вопрос номер один, когда говоришь с солдатами на передовой. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Евросоюз. Никогда не следует недооценивать Россию. Путин заходит настолько далеко, насколько мы ему позволяем", - заявил мэр Киева.

По его словам, для Украины наступило "трудное время", на нее оказывается "невероятное давление с российской стороны".

Кличко также заявил, что "разочарован" решением Бундестага, который не поддержал поставку Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus.

"К сожалению, вчерашнее решение не было позитивным для Украины", - заявил Кличко.

Недавно командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заявил, что средний возраст солдат в украинской армии далеко за 40 лет, и ситуация с личным составом критическая.

При этом Воздушные силы ВСУ подтвердили дефицит зенитных управляемых ракет.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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