Япония передаст Украине 37 миллионов долларов помощи для покупки систем обнаружения беспилотников.

Об этом заявила прибывшая с визитом в Киев министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Видео её встречи с Владимиром Зеленским было опубликовано на сайте президента Украины.

Кроме этого, в отношениях между Украиной и Японией есть и другие военные аспекты, которые публично не афишируется, но о которых писали западные издания.

Так, недавно Япония приняла решение о поставках США ракет для установок ПРО Patriot, о дефиците которых в Украине за последнее время часто писали СМИ. Япония является их производителем по американской лицензии.

Поставки из Японии пополнят запасы на американских складах и позволят Вашингтону активнее передавать такие ракеты Украине. Либо напрямую, либо через третьи страны.

Кроме того, Япония является крупным производителем 155-миллиметровых снарядов, которые Токио уже согласился поставить Британии. Впоследствии они также могут быть переданы ВСУ.

"Отметим, что прямых подтверждений обсуждения темы поставок ракет для "Пэтриот" и снарядов во время сегодняшнего визита японского министра в Киев нет.

Известно только, что в связи с возобновившимися ракетными атаками РФ западные СМИ стали говорить о дефиците ракет для "Пэтриотов" и о том, что Украине придётся выбирать, какие цели защищать, а какие нет. А в Белом доме заявили, что поставки ПВО становятся главным приоритетом военной помощи Киеву. При этом у самих США скоро закончатся возможности для предоставления ракет для "Пэтриотов".

Поэтому нельзя исключать, что вопрос ПВО на встрече Зеленского и Камикавы также поднимался", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее о пакете энергетической помощи от Японии рассказал президент Зеленский.

Также мы сообщали, что россияне сейчас ставят своей целью полную дезорганизацию системы ПВО в Украине и нанесение массированных ударов по военным производствам в тылу.