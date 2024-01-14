Средний возраст солдат в украинской армии далеко за 40 лет, и ситуация с личным составом критическая.

Об этом заявил командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко в эфире телемарафона.

"На многих направлениях ситуация прямо-таки критическая с личным составом. И качество личного состава оставляет желать лучшего, потому что это в основном мужчины старшего возраста и с кучей проблем, которые в этом возрасте возникают. Нам очень не хватает молодых парней", - сказал военный.

В его подразделении молодых солдат "очень немного".

"Те, кто пришли в начале полномасштабной войны, уже банально во многих подразделениях закончились", - добавил Тарасенко.

По его словам, средний возраст солдата значительно выше 40 лет.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины составляет 54 года.

Кроме того, о дефиците молодых сильных мужчин в ВСУ говорили и другие военные до Тарасенко. Так, командир 3-й ОШБр заявлял, что Украина должна начать мобилизацию 18- и 20-летних, включая студентов.