Боевой медик Интернационального легиона ТРО Анастасия Муцей рассказала о своем опыте общения с возрастными мобилизованными. По ее словам, она "думала, что их расстреляет".

Медик называет таких мобилизованных "дедами". Речь о тех, кого, по замечанию журналистки в эфире ТСН, задававшей вопрос, "ловят принудительно".

"Были три деда, которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше". И он встал и пошел", – заявила Муцей.

По ее словам, на передовой оказываются солдаты, абсолютно не подготовленные к боевым действиям.

"Я вообще не знаю, как люди могут идти на боевые и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать. Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал", – рассказала медик.

Напомним, советник главы офиса президента Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины составляет 54 года.

А командир штурмового батальона 3-й ОШБр Петр Горбатенко считает, что Украина должна начать мобилизацию 18- и 20-летних, включая студентов.