Армия России выпускает в Украине в пять раз больше снарядов, чем ВСУ.

Такие данные приводит газета The Wall Street Journal со ссылкой на лондонский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI).

РФ на сегодняшний день выстреливает за сутки в среднем по 10 тысяч снарядов, а Украина - по две тысячи. А вот летом соотношение было в пользу ВСУ: семь тысяч снарядов против пяти тысяч у РФ.

Видимо, это было связано с контрнаступлением украинских сил на юге, что требовало большего расхода снарядов.

Также в статье говорится, что военный бюджет России, составляющий на 2024 год более 100 миллиардов долларов, является самым большим с советских времен. Он вырос более чем на две трети по сравнению с прошлым годом. Производственные мощности РФ позволили преодолеть первоначальный дефицит, чтобы помочь военной машине Москвы производить оружие для длительной кампании, часто за счет гражданского производства.

Украина тоже инвестирует в отечественное военное производство, но оно не может сравниться с гораздо более крупным российским военно-промышленным комплексом, работающим на полную мощность. Киев может отстать еще больше, если поддержка Запада иссякнет.

Ранее в эстонской разведке заявили, что если до войны Россия могла производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц, то в настоящее время запустила практически непрерывное производство и делает гораздо большее количество снарядов.

Также на Западе писали, что рост российского производства танков и снарядов вдвое превысил прогнозы Запада.