Бундестаг Германии не поддержал проект резолюции о поставках крылатых ракет большой дальности Taurus Украине.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Проект резолюции с требованием передать Украине дальнобойные ракеты Taurus внесли оппозиционеры из фракции ХДС/ХСС.

Представитель фракции Керстин Ферегге, вынесшая представление на обсуждение, призвала коллег-депутатов поддержать требование предоставить ВСУ ракеты Taurus, ведь "Украина и вся Европа поблагодарят за это". Она напомнила, что передача Украине ракет крайне важна.

Однако из 666 депутатов Бундестага за передачу ракет проголосовали 178, 485 высказались против, трое воздержались от голосования.

Во время дебатов представители правых и левых выступили резко против передачи ракет и настаивали на "невозможности победить ядерное государство", преступности использования немецкого оружия против россиян и "необходимости мирных переговоров".

Ранее в немецком правительстве заявили, что Германия пока не готова поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Мы также сообщали, что, по мнению отставного генерала США, украинские военные уничтожат Крымский мост, когда получат ракеты ATACMS или Taurus. По его словам, чтобы окончательно вывести из строя это сооружение, необходим массированный удар мощными ракетами - либо в нескольких местах конструкции, либо точно в одну точку.