Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель согласился с министром иностранных дел Польши, что Украине нужно передать больше дальнобойных и зенитных ракет в ответ на недавние массированные обстрелы.

Об этом Боррель сообщил в Х после разговора с Радославом Сикорским.

Он заявил, что есть планы усилить военную поддержку Украине с помощью передачи ракет большей дальности. Также обговорили пути по усилению санкций для РФ.

"Мы разделили растущую обеспокоенность по поводу усиления российских воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет. Мы также обсудили пути усиления мер по обходу санкций, поскольку значительно возросший европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию", - написал Боррель.

Ранее глава МИД Польши призвал передать Украине больше дальнобойных ракет в ответ на массированные удары РФ

Отметим, что в Германии после обстрелов заявили, что еще не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. При этом там дали понять, что изучают ситуацию и могут изменить решение.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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