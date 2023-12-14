Под стенами Киевсовета сегодня прошел очередной митинг с требованием к властям столицы тратить деньги на ВСУ, а не брусчатку и прочее городское благоустройство.

Участники акции держали самодельные плакаты с лозунгами вроде: "Брусчаткой из артиллерии не выстрелишь", "Деньги на ВСУ", "Нужны дроны".

В ответ столичный мэр Виталий Кличко призвал отправить митингующих на фронт.

"У нас с мобилизацией есть большие проблемы, когда подавляющее большинство ребят в возрасте от 20 до 40 лет приходят и говорят "деньги на ВСУ". Если они морально поддерживают, если сердце болит, почему не надевают военную форму и не защищают страну?" - заявил Кличко на заседании Киевсовета.

Ранее младший брат мэра Киева Владимир Кличко объяснил, почему он не на фронте. По его словам, в этом и отличие между русскими и украинцами: русских мобилизуют, а в ВСУ, как заявил Кличко, воюют в основном добровольцы.

"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть", – заявил Кличко-младший.

В ноябре мэр Днепра Филатов в жесткой манере высказался о митингующих в поддержку ВСУ. Протестующие требовали тратить деньги не на благоустройство ("на брусчатку"), а на армию. Мэр назвал протестующих "у@бками".