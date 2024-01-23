Зеленский пообещал дальнобойный ответ на удары россиян и бизнес по-белому. Вечернее обращение
Сегодня, 24 января 2024 года Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинцам.
Основное из сказанного Зеленским:
- Зеленский прокомментировал утренний ракетный удар по Украине. Оказались повреждены более 200 объектов, 18 человек погибли, 130 были ранены. Пообещал "дальнобойный" ответ РФ
- Заявил, что СНБО приняло решения, которые помогут украинскому бизнесу. Условия для предпринимателей: работать "по-белому" и не работать на РФ;
- Рассказал о встрече с главой Европейской народной партии. Говорили об интеграции Украины в ЕС и помощи от Европы.
Ранее Зеленский представил законопроект о множественном гражданстве украинцев.
Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.
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