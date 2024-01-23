Сегодня, 24 января 2024 года Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинцам.

Основное из сказанного Зеленским:

Зеленский прокомментировал утренний ракетный удар по Украине. Оказались повреждены более 200 объектов, 18 человек погибли, 130 были ранены. Пообещал "дальнобойный" ответ РФ Заявил, что СНБО приняло решения, которые помогут украинскому бизнесу. Условия для предпринимателей: работать "по-белому" и не работать на РФ; Рассказал о встрече с главой Европейской народной партии. Говорили об интеграции Украины в ЕС и помощи от Европы.

Ранее Зеленский представил законопроект о множественном гражданстве украинцев.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.