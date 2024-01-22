Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в обращении ко Дню соборности Украины. Текст указа на сайте Офиса президента отсутствует.

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцах" территории РФ", - сказал Зеленский.

"Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", - добавил президент.

Напомним, в том же обращении Зеленский сообщил, что сегодня внесет в Верховную Раду законопроект о введении института множественного гражданства. Законопроект позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме РФ. А также иностранным добровольцам, которые воюют за Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.