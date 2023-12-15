Беларусь заявляет, что с начала 2023 года приняла более 66 тысяч граждан Украины.

Сообщение об этом было опубликовано на правительственном сайте республики.

Согласно этому сообщению,

напрямую из Украины прибыли 24 человека,

транзитом через Польшу - 47 776,

через Литву - 16 143,

через Латвию - 2 299.

Всего с начала вторжения РФ 24 февраля 2022 года, как заявляется, в Беларусь прибыли почти 141 тысяча граждан Украины.

Ранее Евростат выяснил, сколько украинских беженцев выехали из Украины за октябрь 2023 года. В настоящее время общее количество украинцев со статусом временной защиты в ЕС составляет 4,238 млн человек. Одними из лидеров по приему беженцев были Норвегия (4,5 тысяч человек) и Нидерланды (4 тысяч).

Перед этим в НБУ сообщили об увеличении числа украинских беженцев, которые интегрировались на новом месте жительства. В частности, говорится об увеличении численности украинских мигрантов за границей с 6,2 млн до 6,3 млн человек, что власти связывают с сезонным фактором: негативными ожиданиями в связи с зимой и ожидаемыми ударами россиян по энергетике Украины. Обращают внимание и на то, что выросла доля людей, планирующих остаться за рубежом.