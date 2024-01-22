Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьером Польши Дональдом Туском "относительно всех аспектов двусторонних отношений".

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую ​​постоянную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", - написал президент.

Также обсудили возможности будущего совместного производства оружия, сообщил глава государства.

Напомним, сегодня с визитом в Киев прибыл новый премьер-министр Польши Дональд Туск.

На днях премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против продления льготного режима торговли для Украины. Он призвал Украину помочь разрядить напряженность в отношениях с польскими фермерами и водителями грузовиков, а не требовать от Польши отмены запрета на импорт.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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