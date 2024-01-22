"Есть новый польский оборонный пакет". Зеленский провел переговоры с Туском
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьером Польши Дональдом Туском "относительно всех аспектов двусторонних отношений".
"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую постоянную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", - написал президент.
Также обсудили возможности будущего совместного производства оружия, сообщил глава государства.
Напомним, сегодня с визитом в Киев прибыл новый премьер-министр Польши Дональд Туск.
На днях премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против продления льготного режима торговли для Украины. Он призвал Украину помочь разрядить напряженность в отношениях с польскими фермерами и водителями грузовиков, а не требовать от Польши отмены запрета на импорт.
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