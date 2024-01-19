Новое правительство Польши намерено продлевать эмбарго на импорт украинского зерна.

Об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.

"Запрет на импорт зерна из Украины продолжает действовать. Он сохранится до тех пор, пока в рамках ЕС не будут разработаны соответствующие механизмы, которые обеспечат защиту нашего рынка", - говорится в сообщении размещенном в Х.

Ранее мы писали о том, что шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт агропродукции из Украины.

А также, что за месяц блокады границы поляками Украина потеряла на экспорте и импорте $860 миллионов.

Война в Украине идет уже 695-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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