За месяц польской блокировки границы Украина потеряла на экспорте и импорте 860 миллионов долларов.

Об этом сообщается в январском макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Основные пункты обзора:

1. Из-за блокады отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы, Украина в ноябре потеряла на экспорте $160 млн. Больше всего на поставках автотранспортом - обработанных пищевых продуктов, древесины, промышленных изделий. Негативный эффект блокады нивелировался благодаря активизации поставок продовольствия и продукции ГМК по морскому маршруту (из-за постепенного возобновления судоходства в украинские порты после выхода России из зерновой сделки). Благодаря чему подрастали общие объемы экспорта.

2. Ноябрьские потери украинских импортеров из-за блокады польской границы и угрозы аналогичных проблем на границе со Словакией, по оценке НБУ, составили $700 млн. Сильнее всего они сказались на закупках продукции машиностроения (легковые авто, бытовая и с/х техника, отдельное промышленное оборудование), химии (удобрения, пластмассы, шины) и потребительских товаров (продовольствие и промышленные изделия). Импорт нефтепродуктов смог переориентироваться на железнодорожные перевозки, и здесь закупки выросли на 12%.

3. Украинскому бизнесу не хватает людей и возникают диспропорции: в конце года количество новых вакансий практически достигло уровня декабря 2021 года, однако люди подавали значительно меньше резюме, чем в 2021-м. Серьезно не хватает работников в регионах, наибольший спрос сформировался на специалистов в торговле и медицине. Сильно не хватает квалифицированной рабсилы.

4. В течение декабря 2023 года численность украинских мигрантов за рубежом выросла на 30 тысяч человек и достигла 6,34 миллионов.

Наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в Евросоюзе выдали:

Германия - 1,2 млн;

Польша - 0,95 млн;

Чехия - 0,4 млн.

В аналитике НБУ отмечается растущая адаптация украинцев за границей.

"Согласно опросу украинских мигрантов, в Чехии в ноябре 2023 года, большинство мигрантов (75% мужчин и 69% женщин) имеют работу, причем большинство из них (58%) работают полную рабочую неделю", - говорится в отчете Нацбанка.

Из международных событий, влияющих на нашу экономику, Нацбанк выделил:

1. Сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, дополнительные ограничения Саудовской Аравии и РФ, опасения по поводу перебоев в снабжении из-за нападений на корабли в Красном море давили в сторону роста цен. В то же время рекордные объемы добычи США, временное снятие нефтяных санкций с Венесуэлы, выход Анголы из ОПЕК и слабый мировой спрос сдерживали рост цен.

2. Сравнительно теплая погода для этого времени года, увеличение поставок из Норвегии и устойчивое производство сжиженного природного газа в США на фоне высоких запасов газа в Европе давили в сторону понижения газовых цен. Однако увеличение спроса со стороны стран Азии и возможные перебои с поставками из-за конфликтов на Ближнем Востоке сдерживали снижение цен.

3. Сталь и железная руда дорожали благодаря увеличению усилий Китая по поддержанию экономического роста, в частности, по государственному финансированию сектора недвижимости и снижению банковских ставок по кредитам.

4. Цены на зерно в конце 2023 года оставались на относительно низком уровне: на пшеницу - опускались до $240 за тонну с дальнейшим отходом до $250 (в начале 2023-го были на $350), а на кукурузу - колебались в рамках 200-235 долл./т (против $300 в начале года).

Ранее в НБУ сообщили об увеличении числа украинских беженцев, которые интегрировались на новом месте жительства.

Также Нацбанк провел опрос, на что хватает денег у украинцев.