На границе Украины и Польши в очереди стоят около 2 тысяч грузовиков, продолжается блокировка направлений трёх пунктов пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", - сказал спикер.

Демченко напомнил, что 6 января около 21 часов было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини - Медика", но очереди ещё остаются - по состоянию на сегодняшнее утро это 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным.

Также сообщается, что очередь остаётся на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород". По состоянию на сегодняшнее утро ожидало проезда 400 грузовиков.

Ранее правительство Польши обязалось выполнить требования фермеров, блокирующих границу с Украиной.

Мы также сообщали, что Украина впервые согласилась пересмотреть договор о торговле с ЕС с учетом интересов Польши.