Более 18 миллионов украинцев въехали из Украины в Польшу с начала вторжения.

Об этом сообщает польская пограничная служба на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По данным пограничников, только за 31 декабря из Украины в Польшу въехали 19 800 человек (в обратном направлении - 11,2 тысячи человек), а с 24 февраля 2022 года - 18,145 млн человек.

В противоположном направлении из Польши в Украину с начала войны въехали 16,368 млн человек.

Напомним, Евросоюз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. В рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.

Ранее мы писали, что за 2023 год статус беженца захотели получить в Европе треть миллиона украинцев. Больше всего беженцев едут в Германию - почти треть всех просителей. Там проживают больше всего и украинских беженцев - 1,17 миллиона человек.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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