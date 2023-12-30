В Германии анонсировали частичную отмену Bürgergeld - ежемесячного пособия по безработице в 502 евро, которую получают, в том числе, украинские беженцы. Его отменят для тех, кто не хочет работать без уважительной причины.

Об этом в интервью Bild заявил министр труда ФРГ Хубертус Хайль - за несколько дней до повышения пособий с 1 января на 12% (до 563 евро).

Министерство уже готовит соответствующий законопроект.

Речь идет о временной отмене на срок до двух месяцев для тех, кто отказывается от подходящего предложения по работе. При этом государство продолжит покрывать расходы на проживание и коммунальные услуги.

После этого срока центр занятости должен будет вновь предложить получателю пособия вариант трудоустройства, а в случае отказа - санкции будут продлены.

"Недопустимо, чтобы небольшое меньшинство выводило из строя всю систему", - заявил Хайль.

В настоящее время центры занятости могут наказывать отказников сокращением пособий на 30%.

В Германии по этой теме развернулась дискуссия: в оппозиции считают, что система не стимулирует поиск работы. Критики указывают на отсутствие механизма, который гарантировал бы, что те, кто работают на полной ставке, зарабатывали бы гораздо больше получателей пособия.

Bild предполагает, что законопроект скоро поступит в Бундестаг, и нововведения вступят в силу в начале следующего года. Особенно остро дискуссия развернулась после решения Конституционного суда ФРГ, которое привело к образованию "дыры" в бюджете на 60 млрд евро.

Эксперты считают, что это позволит бюджету сэкономить полмиллиарда евро в год. В Германии сейчас почти четыре миллиона трудоспособных людей получают пособие по безработице. Именно из-за Bürgergeld больше всего украинских беженцев поехали в Германию - 1,17 млн человек.

По данным немецких властей, Bürgergeld получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии, в том числе около 480 тысяч - в трудоспособном возрасте.

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