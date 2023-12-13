Перед украинскими беженцами, которые получили статус временной защиты в Германии (а таких порядка 1,2 млн) все более остро встает вопрос трудоустройства.

"Пока работу нашло только 19% наших беженцев. Но немецкое правительство уже в следующем году хочет довести этот показатель до 40%. Учитывая, что выехало много детей и стариков, трудоустройство на уровне 40% - это фактически работа для всех или почти для всех украинцев трудоспособного возраста", - говорит нам глава Ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Устраивать наших беженцев на работу немецкие власти намерены методом кнута и пряника. С одной стороны, джоб-центры подыскивают вакансии для украинцев, правда, устраивают их они далеко не всегда. С другой, есть планы урезать пособия - уменьшить сумму и сроки выплат.

"Поэтому работу придется искать всем, хотят они этого или нет", - отметил Воскобойник.

Многие украинцы жалуются, что подходящей работы в Германии просто нет, а та, что предлагается - "невыгодная", ведь после отчисления налогов и оплаты жилья остается совсем мало денег. Не намного больше, чем если нигде не работать и просто "сидеть на выплатах". Поэтому люди задаются вопросом: а чем вообще работать.

Впрочем, есть и те, кто доволен и работой, и зарплатой.

"Отдельный бонус для украинцев, которые нашли работу в Германию и интегрируются в местную жизнь - возможность получить гражданство, дающее, в том числе, право на немецкую пенсию. Со следующего года вступают в силу законодательные послабления - на гражданство можно претендовать уже через три года пребывания в Германии. То есть, те, кто уехал в первые дни войны, уже можно сказать, на финишной прямой. А больше шансов получить положительное решение именно у тех, кто не сидит на пособиях, а работает", - добавил Воскобойник.

Разбирались, как украинские беженцы устраиваются на работу в Германии.

"Мешают дипломы и амбиции"

Многие наши беженцы, даже и тех, кто уехал в Германию в начале войны, до сих пор без работы.

"Я закончила курсы, сдала экзамен по немецкому на В1. В джоб-центре все настойчивее намекают, что, мол, нужно искать работу. Но сами предложили только вакансии уборщицы в отеле и сортировщицы на склад. То, что искала сама, такого же плана - склады Amazon, где работа всегда есть, но долго люди там не выдерживают, так как очень тяжело, уборка, подсобные работы. У меня высшее педагогическое образование, я к физическому труду не привыкла. Тем более, на зарплату порядка 2 тысяч евро. Для жизни в Германии этого очень мало, особенно, если снимать жилье. Поэтому пока оттягиваю выход на работу как могу", - рассказала "Стране" жительница Димера (Киевская область) Оксана, которая сейчас живет в Кельне.

"Страна" уже писала, что нашим беженцам, в основном, предлагают работу уборщицами, горничными в отелях, сезонный труд на фермах и т.д.

Агентство Work&Staff предлагает работу в окрестностях Гамбурга стикеровщиком на склад. Оплата - 13:2 евро в час брутто, на руки 1400-1800 евро в месяц в зависимости от продолжительности рабочего дня. Также набирают горничных в отели Мюнхена, Штутгарта, Бремена, Нюрнберга и др. Оплата - от 3,5 до 7 евро за каждый убранный номер, на руки все те же 1400-1800 евро в месяц, можно жить в отеле за 350 евро в месяц, принимают кандидатов без знания немецкого.

Паковать соки на заводе в Бремене можно за 1400 евро в месяц, Coca-Cola в Кельне и Гамбурге по 9 евро в час. При этом практически все заводские вакансии предусматривают рабочий день до 10-12 часов и посменный график.

Некоторые на такую работу соглашаются, но не все.

"Я бухгалтер с опытом работы больше 20 лет. А максимум, что мне светит - работа уборщицы. Даже если я улучшу знание немецкого до В2, это ничего не решает - должность бухгалтера в Германии мне все равно не светит. Можно пройти курсы по местному бухучету, но они платные - около 4 тысяч евро, и даже при этом не факт, что возьмут на работу", - жалуется жительница Полтавы Мария (сейчас живет в Лейпциге).

Воскобойник говорит, что порядка 70% украинок, которые получили статус временной защиты в Германии, имеют высшее обраование. Поэтому не спешат принимать предложения по "черновой" работе.

"Но работу по специальности многие найти не могут, и не факт, что смогут в обозримом будущем. Нужно хорошее знание немецкого (уровень В2 или С1, то есть фактически на уровне родного), Но главное - придется подтверждать диплом. А с этим могут возникнуть проблемы. В теории джоб-центр может отправить вас на курсы повышения квалификации, но это касается только тех профессий, которые в Германии в дефиците, к примеру, медсестер. Оплачивать учебу для бухгалтеров, маркетологов или юристов никто не будет", - отметил Воскобойник.

К примеру, медсестра из Киева Лариса (сейчас живет возле Фрайбурга) бесплатно проходит курсы повышения квалификации от джоб-центра, после чего ей обещали работу в доме престарелых с зарплатой в 3 тысячи евро.

Врач из Одессы Илона такого заманчивого предложения от джоб-центра не получила. "Сперва нужно выучить язык на уровне С1, затем пройти подготовительные курсы и сдать квалификационный экзамен, чтобы подтвердить диплом. Такие курсы есть: к примеру, при клинике "Шарите" в Берлине, стоят 3 тысячи евро в месяц. Если сумеют подтвердить диплом, нужно будет еще три года работать ассистентом врача, и только после этого смогу устраиваться по специальности. Процесс долгий и не дешевый. Некоторые мои коллеги, которые выехали в Германию еще до войны, сумели пройти этот путь, но они к такому готовились, копили деньги, У меня же сбережений нет", - сетует Илона.

При этом врач из Киева Иванна смогла устроиться в Лейпциге ассистентом к русскоговорящему врачу без подтверждения диплома. "Работаю фактически медсестрой - веду записи, набирают анализы. Занятость - полдня, зарплата 2 тысячи евро в месяц", - рассказала нам девушка.

"Многим нашим беженцам придется спрятать университетские дипломы, и смириться с тем, что нужно будет работать не по специальности. Но ведь и в Украине далёко не все устраивались "по диплому". Сколько у нас юристов, которые в итоге работали администраторами, и к властям претензий по этому поводу никто не предъявлял, понимали, что все решает рынок труда. В Германии точно такая же ситуация", - отметил Воскобойник.

По его мнению, такая категория беженцев будет по максимуму оттягивать трудоустройство и жить на пособие. "Для некоторых вопрос настолько принципиальный, что если, скажем, урежут пособия и будут настаивать на трудоустройстве, люди предпочтут вернуться домой", - отметил Воскобойник.

Подработки плюс пособие

Часть украинцев подрабатывают неофициально, чтобы не терять пособие. К примеру, жительница Киевской области Татьяна, которая с начала войны выехала в Польшу и там через знакомых устроилась на уборку квартир, затем перебралась в окрестности Берлина, и по рекомендации польских друзей устроилась на подработки к поляку-владельцу клининговой компании. Работает без оформления, по несколько часов в день, получает 1200-1300 евро в месяц плюс пособие от джоб-центра.

Другие ищут подработки "среди своих". К примеру, в группе "Украинцы в Лейпциге" украинцы предалагают уроки немецкого и английского для детей и взрослых и репетиторство для школьников. Стоимость урока - 10-15 евро. Много также предложений по маникюру и парикмахерским услугам на дому по 15-25 евро, готовке еды и уходу за детьми.

Также часто беженцев часто нанимают без оформления на работу в немецкие бары и рестораны, владеют которыми украинцы или выходцы из других стран бывшего Союза.

"Кто умеет что-то делать руками, всегда будет с работой"

Воскобойник говорит, что жалобы наших беженцев на то, что в Германии "нет работы" явно преувеличены.

"В стране порядка 2 млн открытых вакансий, многие специальности дефицитные. Другое дело, что нужны, в первую очередь, специалисты на автомобилестроительные и станкостроительные заводы, водители, инженеры, электрики, а это больше мужские профессии", - рассказывает Воскобойник.

"Не слушайте, что в работы в Германии нет для нас. Ее немеряно. Вопрос заключается в другом - что ты умеешь. Европа показала, что когда мы орали с тех, кто пошел учиться в ПТУ, то тут они могут орать с нас, кто пошел учиться дальше. Тут, кто умеет что-то делать руками, всегда будет чувствовать себя хорошо и всегда будет с деньгами", - говорит в TikTok харьковчанин, который выехал в Германию.

Житель Полтавской области Олег, которого война застала на заработках на польском заводе, перебрался в Германию и, хотя язык знает очень слабо, смог устроиться водителем и получает 95 евро в день на руки.

Его тезка из Киевской области попал в Германию после того, как отпраздновал 60-летие и стал выездным. Его семья уехала из Украины еще в начале войны.

"Я уже приготовился вести жизнь пенсионера, но куда там. Через знакомых устроился водителем на фуру (соответствующая водительская категория у меня давно есть), заплата 3500 евро, я всем доволен", - рассказал нам мужчина.

По его словам, несколько его знакомых смогли устроиться на стройку на зарплаты порядка 3 тысяч евро, а еще один проходит повышение квалификации от джоб-центра и готовится подтверждать диплом электрика, после чего есть шанс устроиться на хорошую работу с окладом до 4 тысяч евро в месяц.