Более миллиона человек подадут заявки на получение статуса беженца в Евросоюзе по итогам 2023 года. Из них треть - это граждане Украины.

Об этом сообщила глава Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA) Нина Грегори в интервью изданиям холдинга Mediengruppe Funke.

В октябре был самый высокий месячный показатель зарегистрированных заявлений за последние семь лет - около 123 тысяч.

Больше всего беженцев едут в Германию - почти треть всех просителей. Там проживают больше всего и украинских беженцев - 1,17 миллиона человек.

Всего в ЕС на конец октября было зарегистрировано почти 4 миллиона украинцев — на 320 тысяч больше, чем в январе.

В EUAA считают, что поток беженцев в ЕС не уменьшится в следующем году.

Между тем некоторые страны вводят практику выплаты пособий украинцам за возвращение на родину. Так, на днях президент Чехии Петр Павел подписал закон, который предусматривает продление временной защиты для граждан Украины в Чехии до марта 2025 года и одновременно устанавливает предоставление денежной помощи украинцам с временной защитой, которые решат вернуться домой.

До этого Норвегия решила выплачивать 1,5 тысячи евро украинцам, которые захотят вернуться в Украину. Для ее получения необходимо подать уведомление о выезде из Норвегии.