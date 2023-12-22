Украинские беженцы, проживающие сегодня в Дании, должны будут вернуться в Украину после завершения войны.

Об этом заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад, сообщает Berlingske.

Как отметил министр, Дания рассматривает пребывание украинских беженцев в стране как временное, несмотря на то, что украинцы "культурно ближе к нам, чем люди с Ближнего Востока".

В частности, Кааре Дибвад отметил, что украинская сторона подчеркивала желание вернуть домой всех, кто выехал из-за войны, в связи с чем Копенгаген "должен уважать это".

По состоянию на 1 декабря в Дании зарегистрированы 30 278 украинцев. В стране до марта 2025 года действует специальный закон, который гарантирует украинцам вид на жительство и доступ к рынку труда вне общих правил предоставления убежища.

Ранее мы писали, что половина украинских беженцев (49,5%) хочет остаться в Дании даже после окончания боевых действий. Как сообщалось, многие из них уже выстроили новую жизнь в стране и "пустили корни в обществе".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский начал задумываться о введении множественного гражданства для украинских беженцев.