Страны ЕС и Европарламент договорились по реформе, ужесточающей миграционную политику.

Об этом сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон.

Вероятно, речь идет об ужесточении процедуры предоставления убежища для беженцев.

Напомним, что в Германии с 2024 года сократят социальные выплаты всем беженцам. С нового года федеральный центр будет выплачивать за каждого соискателя убежища в Германии общую сумму в размере 7500 евро в год, а общие соцвыплаты для беженцев будут сокращены. Право на соцпособие соискатели убежища смогут получить только после трех лет получения урезанного пособия, а не через полтора, как сейчас.

Также мы писали о том, как и кем украинские беженцы трудоустраиваются в Германии.

И о том, что почти половина украинских беженцев хочет остаться в Дании после завершения войны.

Ранее в НБУ сообщили об увеличении числа украинских беженцев, которые интегрировались на новом месте жительства.