В ирландском Дублине вооруженный ножом мужчина ранил пятерых прохожих, в том числе троих детей.

Одна девочка и одна взрослая женщина получили серьезные ранения. У двух других детей – травмы меньшей тяжести.

Был задержан 50-летний мужчина. Позже в соцсетях разошлись данные о том, что на детей напал мигрант из Алжира, после чего на улицы вышли толпы молодых людей.

В данный момент в Дублине проходят антимигрантские протесты и столкновения с полицией.

Видео беспорядков публикуют телеграм-каналы.

Ранее мы писали, что летом в Париже вспыхнули беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка. Полицейский застрелил молодого человека североафриканского происхождения с близкого расстояния во время дорожного контроля, когда тот нажал на педаль газа.

После этого Францию захлестнула волна насилия. Ущерб от массовых беспорядков превысил 1 млрд евро, не считая убытков для туризма. Были разграблены более 200 магазинов, пострадали 250 табачных магазинов и 300 банковских отделений.

А в сентябре в немецком Штутгарте выходцы из Эритреи устроили массовые беспорядки. Противники правительства начали нападать на участников мероприятия и полицейских, используя деревянные палки с гвоздями, металлические пруты, бутылки и камни.